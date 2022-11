Elenoire Ferruzzi: “Operata a 18 anni, sono donna anche giuridicamente” Elenoire Ferruzzi mette a tacere un hater che aveva criticato il suo aspetto fisico. Reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, la ex concorrente ha risposto cos’ì a un commento: “Sono donna anche giuridicamente”.

È in risposta a un hater che l’aveva attaccata a proposito del suo aspetto fisico e la sua sessualità che Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso di rispondere per le rime, approfittandone per fare chiarezza anche proposito di un tema che più volte, quasi sempre sui social, è stato utilizzato per attaccarla. Questo caso non ha fatto differenza ed Elenoire si è trovata bersaglio di una sequenza di insulti assai poco eleganti.

Hater contro Elenoire Ferruzzi, l’ex gieffina perde la pazienza

“Ma spiegatemi dove vedete la bellezza”, è quanto scritto da un hater sul profilo Instagram di Elenoire in risposta a una fan che ne aveva esaltato la bellezza, “Perché è un trans che si sente donna. Ok ti stimo, ma conciata così come fate a dire bella. Dai siate onesti. Il chirurgo poteva fare di meglio e le unghie e le ciglia vanno ridimensionate. Dai non ditemi il contrario che non vi credo. Io accetto che sia nato uomo in un corpo di donna ma ti sto dicendo che potresti essere più bella con unghie normali e ciglia da donna credimi”. Un messaggio cui la donna ha deciso di rispondere pubblicamente, nel suo solito stile tagliente:

Mi dispiace contraddirti ma qui nessuno si sente donna. Io sono una donna per la legge italiana, ricordatelo bene. Il problema è il tuo, io non voglio essere ‘normale’ io voglio essere esattamente come sono e non devo dare assolutamente spiegazioni a niente a nessuno. Ah dimenticavo, io all’età di diciott’anni mi sono operata e quindi morfologicamente e giuridicamente sono donna che poi io non voglia essere come voi è un altro discorso.

Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip

Elenoire è reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale5. Entrata nella Casa per volere del conduttore – che ha ammesso pubblicamente di averla fortemente voluta nel suo programma per poterne raccontare la storia – Elenoire è stata eliminata dal pubblico durante un televoto flash istituito per le frasi, alcune molto gravi, pronunciate a proposito di Nikita Pelizon.