Divorzio milionario tra Noel Gallagher e Sara MacDonald, lei è volata a Ibiza a festeggiare Dopo le indiscrezioni, il divorzio tra i due è ora uffiicale. L’ex moglie della leggenda degli Oasis riceve la proprietà della loro villa nell’Hampshire, del valore di 8 milioni di dollari e un assegno da 20 milioni di sterline. Poi vola a Ibiza a festeggiare.

Il 2023 era cominciato malissimo per Noel Gallagher. Prima ancora di pubblicare il nuovo album di inediti e il nuovo tour, il Daily Mirror era riuscito ad anticipare la notizia di una relazione ormai alla frutta con Sara MacDonald. Nella giornata di ieri, il divorzio è diventato ufficiale: il Daily Mail anticipa che Sara riceverà un super risarcimento. La 52enne, manager musicale, riceve la proprietà della loro villa nell'Hampshire, del valore di 8 milioni di dollari e un assegno da 20 milioni di sterline.

L'accordo della separazione

Fonti rivelano al Daily Mail che subito dopo la decisione di terminare il loro matrimonio, Sara è rimasta proprio nella villa nell'Hampshire mentre il leggendario fondatore degli Oasis si è appoggiato al Claridge's, un hotel 5 stelle nel cuore del quartiere Mayfair a Londra, per poi trasferirsi nel suo nuovo appartamento a Maida Vale. L'accordo tra i due è stato concluso evitando una battaglia pubblica sui giornali, ma ci sono state tensioni nella fase finale dell'accordo al punto che si sono parlati solo attraverso avvocati.

Noel è in tour, Sara vola a Ibiza a festeggiare

Dopo l'accordo, Noel ha proseguito il suo tour europeo: l'8 novembre era a Milano al Mediolanum Forum di Assago mentre già questa sera sarà allo Zenith di Parigi. Sara MacDonald, invece, si è unita agli amici ad Ibiza per festeggiare. Noel Gallagher aveva parlato di recente del suo divorzio da Sara, rivelando che si erano stancati l'uno dell'altra dopo 12 anni di matrimonio. Ha anche rivelato che il suo ultimo disco, "Council Skies", è stato influenzato dall'atmosfera generale del divorzio. Tra i due c'erano stati voci di presunti tradimenti da parte di Noel, smentiti però da entrambi.

La storia d'amore tra Noel Gallagher e Sara MacDonald

Sara MacDonald è stata la seconda moglie di Noel Gallagher. I due si incontrarono nel 2000, un anno prima del divorzio dalla sua prima moglie Meg Matthews, da cui ha avuto Anais, che oggi lo segue come tour manager. Noel Gallagher e Sara MacDonald si fecero notare negli anni 2000 per il loro stile di vita mondano. In effetti, non c'era giorno in cui le loro foto tra i locali più cool di Londra non campeggiassero sui tabloid. Il matrimonio, però, arriva solo nel 2011 condito da due figli, Donovan (15) e Sonny (12).