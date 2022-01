Delia Duran scrive ad Alex Belli prima del GF Vip: “Devi riconquistarmi, desidero diventare mamma” Prima di iniziare la sua avventura al Grande Fratello Vip, Delia Duran ha voluto scrivere una lettera al marito Alex Belli, da cui in diretta ha annunciato di essersi presa una pausa.

Delia Duran è pronta a entrare al Grande Fratello Vip. La showgirl venezuelana sta passando gli ultimi giorni in quarantena in hotel prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, previsto per venerdì 14 gennaio. Prima però, ha voluto scrivere una lettera al marito Alex Belli, da cui ha annunciato in diretta di essersi presa una pausa di riflessione.

La lettera di Delia Duran ad Alex Belli

Prima di iniziare la sua avventura al GF Vip, Delia ha scritto una lunga lettera ad Alex Belli, riportata dal settimanale Novella200o, in cui spiega come si è sentita nei mesi in cui il marito era nella casa:

La experience del GFVip ci ha messo alla prova. È una grande sfida, è vero, che ho sofferto tanto perché ero distante a te. Mi mancavi, mi mancava la mia altra metà, quella metà che mi faceva ridere e scherzare.

La coppia ha avuto alti e bassi negli ultimi mesi, soprattutto per via del comportamento di Alex con Soleil Sorge nella casa. Nonostante questo, però, la showgirl ha scelto di dargli un'altra possibilità e vuole affidargli un compito:

Ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo. In quel momento ho iniziato a pensare al nostro passato […], ed è per questo motivo che ho tenuto duro: perché anche questa volta abbiamo combattuto tanto, ma meno in confronto a quello che abbiamo vissuto prima. Per questo ti ho perdonato e ti ho dato un’altra possibilità. Chi ama perdona, ma non dimentica. Per questo motivo ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami.

Non molto tempo fa, anche Alex aveva scritto una lettera a Delia, esprimendole tutto il suo amore e non nascondendo il desiderio di volere un figlio con lei. E anche la showgirl guarda al futuro e affronta questo tema:

Ho tanta fede che ci penserà il tempo a sistemare tutto… per poi fare il nostro secondo passo. Il passo più importante, quello di diventare genitore, di diventare la mamma dei tuoi figli come tanto lo desidero e lo desideri. È il nostro sogno più grande, e la cosa più bella che Dio ci possa dare!

Perché Delia si è presa una pausa da Alex

Nell'ultima puntata del GF Vip (lunedì 10 gennaio), Delia è apparsa in collegamento dall'hotel in cui sta trascorrendo la quarantena e ha perso la pazienza con Alex. I due hanno avuto una discussione, al termine della quale la showgirl ha annunciato di essersi presa una pausa dal marito e accusandolo di continuare a pubblicare post Instagram su Soleil: "Ho deciso di prendere il mio spazio e di riflettere perché mi sono rotta le scatole di tutte queste storie. Continua imperterrito a nominare Soleil e fare post. Sono tre mesi che sto soffrendo a causa sua".