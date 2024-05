video suggerito

Daniele Paudice dopo Uomini e Donne: “Con Gaia Gigli sono felice. Diventare padre? Perché no” Dopo la scelta a Uomini e Donne, l’ex tronista Daniele Paudice è stato ospite a Verissimo con la fidanzata Gaia Gigli, scelta alla fine del programma. I due hanno raccontato a Silvia Toffanin come stanno vivendo la loro storia lontano dalle telecamere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, Daniele Paudice ha scelto la corteggiatrice Gaia Gigli. La coppia è stata ospite di Verissimo nella puntata del 25 maggio, parlando dei primi giorni lontano dalle telecamere e della loro storia d'amore appena sbocciata.

La storia tra Daniele Paudice e Gaia Gigli dopo Uomini e Donne

"Al momento facciamo i pendolari. Sono felice, è stato uno dei momenti più belli della mia vita", ha raccontato Gaia Gigli a proposito della storia con Daniele Paudice e del momento della scelta a Uomini e Donne. Anche l'ex tronista la vede allo stesso modo: "Siamo felici, ci stiamo conoscendo con dei propositi positivi". Poi ha aggiunto di essersi sciolto con il passare dei mesi, dato che all'inizio faceva fatica a esternare i suoi sentimenti: "Con lei procedevo più a rilento, ma non voleva dire che non avessi voglia. Sono partito da ‘uomo d'acciaio', poi mi sono sciolto. Non vivevo emozioni così da anni, mi sono lasciato andare".

Gaia Gigli racconta il suo passato sentimentale

L'ex corteggiatrice è mamma di un bambino di 4 anni, Diego, nato dalla sua precedente relazione. Una relazione tossica che però l'ha fatta soffrire per moltissimo tempo:

Mi sono innamorata della persona sbagliata, ero entrata in un loop in cui non riuscivo a uscire. Mi sono affidata anche a esperti. Nella mia testa era l'uomo della mia vita. Poi sono rimasta incinta, ho vissuto la gravidanza da sola con mia mamma, lui non è stato presente, ho un bruttissimo ricordo di quel periodo. Quando è nato il bambino ho capito che dovevo proteggere mio figlio, quello mi ha dato la forza di reagire.

Daniele Paudice ha conosciuto il figlio di Gaia e, riguardo a una futura paternità, confessa: "Perché no, non pianifico, però se arriva, arriva". Per il futuro, entrambi si augurano di essere felici. "Vogliamo viverci giorno dopo giorno, quello che verrà non lo sa nessuno. Speriamo e ci impegniamo per far andare bene le cose", ha precisato l'ex tronista.