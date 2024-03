video suggerito

Crisi Fedez-Ferragni, il messaggio del cognato per la nonna Luciana Dopo la crisi con Chiara Ferragni, ha ricevuto un messaggio a sorpresa da suo cognato Riccardo Nicoletti, marito di Francesca, sorella di Chiara.

È un momento abbastanza complicato per Fedez eppure dopo la crisi con Chiara Ferragni, ha ricevuto un messaggio a sorpresa da suo cognato Riccardo Nicoletti, marito di Francesca, sorella di Chiara. La reazione del rapper è stata sorprendente.

Il messaggio del cognato di Fedez

Fedez ha festeggiato su Instagram il compleanno di sua nonna Luciana, che ha spento 93 candeline e suo nipote non ha potuto fare a meno di celebrarla sui social, nonostante il momento difficile. Non solo le parole belle di Fedez sono balzate all'attenzione delle cronache. I fan del rapper, infatti, hanno notato che c'è stato un nome ‘forte' che ha tributato i suoi onori alla dolce signora. Si tratta appunto del cognato di Fedez, Riccardo Nicoletti che ha voluto esporsi pubblicamente per fare i suoi auguri, accompagnato da un emoji di un cuoricino rosso. La reazione di Fedez è stata positiva: un like per Nicoletti.

L'attesa per l'intervista di Fedez

Intanto, c'è grande attesa per l'intervista di Fedez a Belve. Il rapper, ospite di Francesca Fagnani per il programma che ripartirà a inizio a aprile su Rai2 con la nuova edizione, si sarebbe commosso fino alle lacrime durante l'intervista registrata nella giornata di ieri al centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi. Ad aver anticipato la notizia è stata Adnkronos, che ha parlato di un momento di commozione quando ha parlato della crisi relazionale con la moglie Chiara Ferragni e del rapporto con i figli Leone e Vittoria. Nel corso dell'intervista, Fedez avrebbe smentito tutte le illazioni su presunti flirt di lui o di lei e sui tradimenti. Ovviamente si è parlato della protezione dei figli e del fatto di non voler più mostrare i volti dei bambini sui social, a differenza di quanto fatto prima. Fedez in questo momento è nell'occhio del ciclone.