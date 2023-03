Chiara Ferragni e Fedez insieme all’agriturismo, le foto raccontano una realtà diversa dai social Gli scatti risalgono a sabato 4 marzo e raccontano il dietro le quinte di una giornata che Chiara Ferragni ha mostrato sui social in solitaria con i suoi figli, senza Fedez. Perché dunque il rapper continua ad eclissarsi dietro la moglie? Non è dato sapere, o meglio non ancora.

Chiara Ferragni e Fedez trascorrono insieme la domenica all’agriturismo. Non è una novità che la coppia, sotto ai riflettori del gossip da settimane, stia cercando di mostrarsi distante nella narrazione via social ma che, nei fatti, la loro vita familiare continui a scorrere apparentemente invariata. L’ultima testimonianza sono le foto scattate dall’agriturismo in Valle Brembana e pubblicate in esclusiva su Novella 2000.

Le foto all’agriturismo come una famiglia qualunque

I bimbi mano nella mano, le passeggiate in mezzo alla natura, i pony, i sorrisi. A giudicare dalle foto comparse sul sito di Valle Brembana Web e nel servizio di Novella 2000, i Ferragnez sono tutt’altro che in crisi. Gli scatti risalgono a sabato 4 marzo e raccontano il dietro le quinte di una giornata che Chiara Ferragni ha mostrato sui social in solitaria con i suoi figli, senza Fedez. Perché dunque il rapper continua ad eclissarsi dietro la moglie? Non è dato sapere, o meglio non ancora. Le ultime indiscrezioni di Fabrizio Corona parlano della decisa volontà dell’imprenditrice di chiedere il divorzio e dei contraccolpi emotivi che Fedez starebbe incassando. Eppure, le sporadiche comunicazioni del rapper sembrano raccontare altro.

Le ultime parole di Fedez sui social

Dopo un lungo silenzio Fedez è tornato sui social venerdì 3 marzo con una comunicazione per i suoi follower. “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più lontano possibile dai social”, ha scritto su Instagram “In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto”. Parole che sono suonate come una smentita rispetto alle voci sulla presunta separazione con Chiara Ferragni. Intanto, però, sale la preoccupazione da parte dei fan, sempre più confusi rispetto al vero motivo per cui il rapper, ultimamente affetto da una forma di balbuzie, abbia scelto di scomparire dalle scene fino a data da destinarsi.