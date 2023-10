Chiara Ferragni con i figli e i genitori di Fedez, mentre il rapper è in fase di ripresa a casa Il settimanale Chi ha immortalato l’imprenditrice durante un pomeriggio al parco a Milano, insieme a Leone e Vittoria e ai genitori di Fedez. Si concedono un po’ di relax e spensieratezza dopo giorni difficili, quelli in cui hanno mantenuto tutti un rispettoso no comment davanti alle domande dei giornalisti.

Mentre Fedez è in fase di ripresa dopo il ricovero in ospedale, Chiara Ferragni continua a far il possibile per garantire la massima stabilità della sua famiglia. Lo ha fatto durante i giorni di paura e preoccupazione e continua a farlo ora che il rapper è tornato a casa e si sta pian piano riprendendo.

I ringraziamenti di Fedez a Chiara Ferragni

Il settimanale Chi ha immortalato l’imprenditrice durante un pomeriggio al parco a Milano, dopo aver accompagnato Leone e Vittoria ad una festa di altri bambini. Insieme a loro c’è anche Francesca Oniga con la figlia. Si concedono un po’ di relax e spensieratezza dopo giorni difficili, quelli in cui hanno mantenuto tutti un rispettoso no comment davanti alle numerose domande dei giornalisti appostati fuori dal Fatebenefratelli di Milano. “Fedez sta meglio, grazie”, si era limitata a dire ai reporter Chiara Ferragni accennando persino un sorriso di cortesia, per quanto difficile in quel momento. “Dobbiamo essere forti per lui”, dicevano invece i suoi genitori Annamaria e Franco, lasciando l’ospedale dopo le visite. Una volta uscito Fedez non ha potuto fare a meno di ringraziare non solo i donatori di sangue che ogni giorno rendono possibili trasfusioni vitali, ma immancabilmente anche la moglie Chiara Ferragni, che ha gestito al meglio delle sue possibilità la situazione mediatica e familiare: “Volevo ringraziare anche mia moglie che mi è stata vicino in questi giorni ed è stata veramente una grande”.

Il rientro a casa di Fedez

Rientrato a casa dall’ospedale, il rapper ha metabolizzato quanto accaduto. Ha deciso di sensibilizzare sul tema dei donatori di sangue, ma anche sulla salute mentale, che da tempo gli sta a cuore. Ha cominciato a soffrire di problemi di depressione dopo la scoperta del tumore al pancreas nel 2022, che ha messo in discussione la sua vita, come ha raccontato in un’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il Corriere. “Lo stress è una condizione non legata alla propria classe sociale o al denaro”, ha fatto sapere. “Il fatto di essere ricchi non ci rende immuni da paure o stress emotivi”, ha proseguito.. “Nel mio caso aver avuto una diagnosi di tumore al pancreas a 33 anni è la ragione preponderante. Le malattie sono come la livella di Totò: non guardano in faccia a nessuno e portano con sé ricadute anche sulla salute mentale che possono essere davvero importanti”.