Chi è Samara Tramontana, l’ex fidanzata di George Ciupilan al Grande Fratello Vip 7

Samara Tramontana, la famosa TikToker, è la ex fidanzata di George Ciupilan, il concorrente ora impegnato al Grande Fratello Vip 7. Giovanissima ha appena 18 anni, è originaria di Valera Fratta e sin da quando era una ragazzina ha iniziato a girare video, che l'hanno poi portata ad avere quasi un milione di follower su TikTok. Fa parte della Stardust House, la casa di produzione più famosa di creator italiani. In merito al percorso del suo ex nella Casa più spiata d'Italia Samara ha dichiarato, parlando di un periodo particolarmente difficile per il gieffino: "Anche se soffre molto, non ne parla è il migliore".

Chi è Samara Tramontana, tiktoker e creator della Stardust House

Samara Tramontana, 18 anni, professione TikToker. Nata il 20 dicembre 2003 a Valle Fratta, in provincia di Lodi, ha un fratello gemello e due sorelle più piccole. Attualmente lavora alla Stardust House. Si tratta della più importante casa di produzione che raccoglie i migliori creator d'Italia. Il suo profilo Instagram, su cui è molto seguita, è @samaratramontana.

L'amore finito con George Ciupilan e i nuovi flirt

George Ciupilan e Samara Tramontana sono stati insieme, poi però si sono lasciati per motivi di incompatibilità. Nel frattempo, lei ha avuto altre storie come con l'influencer Christian Daloi e con Andrea Fratino. Alfonso Signorini ha annunciato che la ragazza entrerà nella Casa perché vorrebbe riprendere i rapporti con il tiktoker. Proprio Samara ha deciso di fare una sorpresa al suo ex fidanzato: vuole infatti andare a trovarlo nella casa del Grande Fratello Vip. Samara Tramontano aveva anche commentato le recenti diatribe di George Ciupilan, guardando a Nikita Pelizon come possibile fiamma per lui, visto che i due hanno dimostrato di essere molto in sintonia: "Nikita? Secondo me George ci sta soffrendo un po’ per lei. Lui si stava iniziando a prendere mentalmente di lei, poi è arrivato Luca Onestini, poi c’era la questione dell’ex… Ora lei si sfoga con lui su Onestini e George, secondo me, sta soffrendo questa cosa, anche se non lo dice".