L’ex di George Ciupilan al GF Vip: “Sta soffrendo di una cosa ma non ne parla. È il migliore” Samara Tramontana ha parlato dell’ex fidanzato George Ciupilan, ora concorrente del Grande Fratello Vip, che nella Casa ha raccontato la storia della sua famiglia: “Sta soffrendo di una cosa anche se non ne parla. É indubbio che sia il migliore”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, George Ciupilan ha ricevuto un messaggio da parte de padre (che non sentiva da anni), della nonna e del cugino, tutti in Romania. Un altro tassello della storia familiare, dolorosa e sofferta, che il giovane Tiktoker ha scelto di raccontare nella casa più spiata d'Italia. Il suo racconto ha emozionato i coinquilini e anche fuori dalla casa c'è chi non è rimasto indifferente. Tra questi l'ex fidanzato del concorrente, Samara Tramontana, che ospite di The Pipol News ha fatto alcune rivelazioni su di lui.

Samara Tramontana sulla storia di George Ciupilan

La ragazza, giovane Tiktoker, è rimasta toccata dal racconto di George e della sua famiglia, degli anni passati in Romania con un padre assente e dell'arrivo poi in Italia grazie alla madre. Per questo motivo crede che le emozioni provate l'abbiano portata a capire di dover ora cambiare rotta nel suo percorso all'interno del GF Vip:

La storia del padre, della sua famiglia già la sapevo. Ma non ho mai visto il padre e la donna. Non ho mai visto nulla di quella realtà e vederlo così mi ha fatto effetto. Era felice, era scioccato perché non e lo aspettava, avrei voluto essere lì ad abbracciarlo. Tutte queste emozione sicuramente l'hanno aiutato a capire che adesso deve tirare fuori la parte divertente.

L'opinione di Sara Tramontana sul rapporto tra George e Nikita

Sara Tramontana ha poi commentato il comportamento degli altri coinquilini nei confronti di George, dal momento che spesso l'hanno attaccato per via dei suoi silenzi e del suo isolarsi dal resto del gruppo. Silenzi che, secondo lei, hanno un significato ben preciso: "É sicuramente giustificato. Innanzitutto si è trovato in una realtà nuova e di cui non ha mai fatto parte. Mi dispiace per i concorrenti ma credo che George li farà fuori uno ad uno. É indubbio che sia il migliore".

L'ex fidanzata di George ha anche speso qualche parole per il rapporto che si è creato tra lui e Nikita Pelizon. É convinta infatti che il concorrente sia preso dalla coinquilina e non si tratti solo di amicizia, anche se l'arrivo di Luca Onestini al GF Vip ha rimescolato gli equilibri: "Sta soffrendo di una cosa anche se non ne parla. Io penso che lui di Nikita si stava iniziando a prendere, poi invece è entrato Luca Onestini, anche se non ne parla, non lo dice".