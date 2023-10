Chi è Letizia Porcu, l’ex moglie di Federico Fashion Style e madre di sua figlia Sophie Maelle Letizia Porcu ha 30 anni, gestisce un sito online di abbigliamento e fa la parrucchiera. Nel 2013 si è sposata con Federico Fashion Style e insieme hanno avuto una bambina, Sophie Maelle, nata nel 2017. Nell’ottobre 2022 hanno annunciato la fine del loro matrimonio.

Letizia Porcu è la ex moglie di Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, hair stylist dei Vip. Ha 30 anni, è originaria di Anzio e gestisce un sito di abbigliamento, oltre a essere una parrucchiera. I due sono stati sposati dal 2013 al 2022, anno in cui hanno annunciato ufficialmente la separazione. Insieme hanno avuto una figlia, la piccola Sophie Maelle, nata nel 2017.

Chi è Letizia Porcu, l'ex moglie di Federico Lauri

Letizia Porcu ha 30 anni e, nonostante la popolarità dell' ex marito, è molto riservata e preferisce non rivelare troppi dettagli sulla sua vita privata. È originaria di Anzio e ha frequentato l'Istituto Colonna di Nettuno, dove ha potuto coltivare la sua passione per la moda. Attualmente, infatti, gestisce un sito online di abbigliamento ed è diventata anche parrucchiera per stare accanto a Federico, che si destreggia tra i suoi saloni di bellezza di Roma, Anzio e Milano.

Il matrimonio e la figlia Sophie Maelle

Federico Lauri e Letizia si sono sconosciuti nel 2006, quando erano ancora adolescenti. Lei, infatti, aveva solo 17 anni e frequentava l'Istituto di moda di Nettuno. Dopo più di 6 anni di amore, nel 2013, hanno deciso di sposarsi e nel 2017 hanno coronato il sogno di avere una figlia, Sophie Maelle, nata con fecondazione assistita a causa della patologia di cui soffre l'hair stylist. L'arrivo della piccola è stato un momento di gioia, atteso e cercato per molto tempo, come ha spiegato Federico in un'intervista al settimanale Chi: "Per averla abbiamo fatto l'inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano". In questo percorso, l'hair stylist delle star ha potuto contare sempre sull'appoggio e l'amore della moglie: "Mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio".

La separazione tra Letizia Porcu e Federico Lauri e il coming out

Nell'ottobre 2022, Letizia Porcu e Federico Lauri hanno annunciato la fine della loro storia d'amore, lunga più di 17 anni, di cui quasi 10 da marito e moglie. Una decisione che è stata lei a prendere e che lui, ospite di Verissimo con Silvia Toffain, aveva raccontato di aspettarselo: "Immaginavo che prima o poi potesse succedere. Me lo aspettavo, era un po' di tempo che le cose non andavano più, anche se io ci ho sempre tenuto tanto alla nostra storia. È una scelta sua, io l'ho appreso su Instagram, da un suo post".

Da quel momento sono emersi sempre più dettagli sul loro rapporto, sulla separazione e sul mantenimento della figlia avuta insieme. Federico Fashion Syle ha fatto coming out, dichiarando di essere omosessuale, e ha fatto sapere che la moglie avrebbe chiesto un mantenimento di 10mila euro.