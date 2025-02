Chi è Gabriele Greco, bassista e marito di Noemi

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Noemi è una delle Big in gara al Festival di Sanremo 2025, in programma dall'11 al 15 febbraio. La cantante, all'anagrafe Veronica Scopelliti, torna sul palco dell'Ariston con il brano Se t'innamori muori per l'ottava volta. Ormai veterana della kermesse, a sostenerla ci sarà il marito Gabriele Greco. Bassista e tastierista, ha 40 anni e dal 2018 è spostato con la cantante.

Chi è Gabriele Greco, il bassista marito di Noemi

Gabriele Greco ha 40 anni ed è un bassista, contrabbassista, pianista e tastierista. La musica nella sua vita è arrivata quando era un bambino: a 10 anni ha iniziato a studiare pianoforte, mentre a partire dal 16 ha approfondito lo studio di altri strumenti, come basso elettrico e contrabbasso. Ha fatto parte della band Mabo 24, ma la svolta nella sua carriera è arrivata quando, nel 2008, è stato chiamato a sostituire il bassista di Noemi. Negli anni si è esibito in diversi Paesi, come Francia, Belgio e Grecia e insegna musica presso la scuola Timba di Roma. Ha fatto parte anche del Gianluigi Clemente Trio, del Karri Luhtala Trio, del The Soul Jazz Impact Trio, dell'Oliviero – Pozzovio Quartet e del Fatimah Provillon Quartet.

La lunga storia d'amore e la collaborazione professionale

La collaborazione professionale tra Noemi e Gabriele Greco è iniziata nel 2008, quando lui è stato chiamato a sostituire lo storico bassista della band della cantante. Nel 2010 è diventato membro ufficiale della band e ha iniziato ad accompagnare Noemi durante tutti i suoi tour in giro per l'Italia, da Sulla Mia pelle nello stesso anno ai successivi. Nel 2014, per un periodo, hanno vissuto insieme a Londra in un piccolo appartamento, condividendo sempre la passione per la musica. Quattro anni dopo, nel 2018, sono convolati ufficialmente a nozze e, a proposito del loro rapporto, la cantante aveva raccontato a Verissimo: "Mio marito c'è sempre stato, è tanto che stiamo insieme, sono più di 10 anni. È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme".

Il matrimonio di Noemi e Gabriele Greco, non hanno figli

Dopo quasi 10 anni d'amore, nel 2018 Noemi e Gabriele Greco sono diventati ufficialmente marito e moglie. La cerimonia si è svolta nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ed è stata piuttosto intima e semplice, all'insegna dell'amore e della musica. Per il suo grande giorno la cantante ha indossato un abito color champagne con un lunghissimo velo da sposa. Nel 2022, intervistata dal settimanale Gente, la cantante aveva parlato della sua idea di maternità: "È un giro di boa importante ma non è più come un tempo. Per un figlio vediamo come procede il mondo, sta diventando tutto molto complicato".