Chi è Akeem Morris, il nuovo fidanzato di Madonna in vacanza con lei in Italia È il calciatore giamaicano 28enne Akeem Morris il nuovo fidanzato insieme al quale Madonna è arrivata in Italia per festeggiare il suo 66esimo compleanno. La coppia è stata avvistata a Portofino, Pompei e Terracina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Akeem Morris è il calciatore e allenatore giamaicano 28enne che ha accompagnato Madonna nel viaggio in Italia organizzato per festeggiare il suo 66esimo compleanno. La coppia è stata avvistata insieme a un corteo di persone composto dallo staff e dalle gemelle Estere e Stella in località quali Portofino, Pompei (nei celebri scavi ha festeggiato il compleanno) e Terracina.

Chi è Akeem Morris, il fidanzato di Madonna

Akeem Morris è il calciatore giamaicano 28enne che da qualche mese compare al fianco di Madonna nel ruolo di suo nuovo compagno. Nato il 2 maggio 1996 a Spanish Town, in Giamaica, si è trasferito a New York per frequentare l’università e, terminati gli studi in Scienze Politiche alla Stony Brook University, ha deciso di rimanerci. In quegli anni, Morris ha giocato a calcio con la Oyster Bay United, la squadra di Prima Lega di Long Island. Oggi lavora come allenatore di calcio. La relazione con Madonna sarebbe cominciata solo lo scorso mese, a luglio 2024.

Come si sono conosciuti Akeem Morris e Madonna e da quanto stanno insieme

Akeem Morris e Madonna si sono conosciuti nel 2022 durante la realizzazione di un servizio fotografico per Paper Magazine. All’epoca, però, la popstar frequentava ancora l’ex compagno Ahlamalik Williams. Si sarebbero ritrovati qualche mese fa ma la relazione sarebbe cominciata ufficialmente solo lo scorso luglio.

Le vacanze in Italia di Madonna e Akeem Morris

Madonna è volata in Italia insieme ad Akeem Morris, alle gemelle Estere e Stella (adottate dalla cantante nel 2017) e parte del suo staff il 12 agosto scorso. Prima tappa a Portofino, località ligure che l’ha vista alloggiare nella villa di proprietà degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, esclusiva e lussuosa location raggiungibile solo via mare. Per il compleanno vero e proprio, caduto il 16 agosto, la popstar si è spostata a prima a Positano e poi a Pompei. Proprio i celebri scavi archeologici hanno fatto da cornice al party privato voluto dall’artista per festeggiare insieme alle persone a lei più care. Successivamente, il gruppo si è sposato a Terracina: Madonna è apparsa a sorpresa per strada per una passeggiata serale, catalizzando immediatamente l’attenzione dei presenti.