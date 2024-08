Madonna a Terracina, occhiali scuri e foulard in testa per la passeggiata serale col fidanzato

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Madonna ha vistato Terracina. La star americana è stata immortalata mentre passeggiava per le vie del centro storico della provincia di Latina mano nella mano con il suo fidanzato, il calciatore giamaicano ventottenne Akeem Morris. A fotografarla e riprenderla sono stati cittadini e turisti, tra i quali molti suoi fan che emozionati, se la sono trovata davanti per strada ieri sera. Nei video la coppia cammina lentamente, facendosi largo con difficoltà tra decine di persone tutt'intorno, una folla che si avvicinava per chiedere foto, autografi, o semplicemente per salutarla.

I video sono stati pubblicati sui social network, ricevendo tantissimi commenti e condivisioni da parte degli utenti. Madonna però durante la sua passeggiata serale, protetta dalle guardie del corpo, non si è concessa ai suoi fan. Oltre ad un abito nero in pizzo, che la copriva dal collo alle caviglie, indossava occhiali scuri e un foulard in testa, come se volesse passare inosservata, nel tentativo di godersi la serata in tranquillità, ovviamente senza riuscirci.

Madonna festeggia il suo compleanno in Italia

La popstar americana Madonna Louise Veronica Ciccone è in Italia e il 16 agosto scorso ha festeggiato il suo sessantaseiesimo compleanno con una serata negli Scavi di Pompei, un evento privato lontano da fan e fotografi. Madonna e i suoi amici guidati dal direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel, hanno visitato la domus del Menandro, quella dei Ceii, il Teatro Grande. La cantante ha donato oltre 200mila euro al progetto "Sogni di volare". Madonna ha trascorso Ferragosto a Positano insieme agli amici storici Domenico Dolce e Stefano Gabbana, dai quali è stata ospite nella loro villa a Portofino.