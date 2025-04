Conserva una bomba a mano inesplosa in magazzino: condannato un 51enne ad Aprilia

video suggerito

Una bomba a mano in magazzino. È così che un uomo di 51 anni di Aprilia ha conservato un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale fino al ritrovamento, nel 2019 fino a finire sotto processo per detenzione di arma da guerra. Oggi il cinquantunenne, nei confronti del quale la pm aveva chiesto una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, è stato condannato in primo grado a otto mesi dal Collegio Penale del Tribunale di Latina. Il suo avvocato, invece, ne aveva chiesto l'assoluzione e la derubricazione del reato in omessa denuncia.

La bomba rinvenuta nel magazzino di Aprilia

La bomba, di fabbricazione inglese, era immersa in un secchio d'acqua all'interno del magazzino di Aprilia, in provincia di Latina, di cui si serviva il cinquantunenne che lavorava come venditore ambulante, specializzato nella vendita di monete e reperti antichi. Finito nel mirino delle autorità, l'uomo è stato controllato dai carabinieri con una perquisizione nel magazzino, dove era stato ritrovato l'ordigno, sequestrato e poi fatto brillare poco dopo.

La bomba immersa in un secchio dell'acqua

I militari stavano cercando, secondo quanto riportato da alcune testate locali, monete e reperti archeologici nell'ambito di ispezioni a tutela del patrimonio culturale. Invece hanno trovato una bomba inesplosa in un secchio ricolmo d'acqua. "Probabilmente perché l'acqua inibisce la potenzialità esplosiva del fosforo bianco", ha spiegato nel corso del processo un testimone, uno dei carabinieri presenti al momento del rinvenimento dell'ordigno, ipotizzando il motivo per cui l'ordigno è stato ritrovato completamente immerso all'interno di un secchio d'acqua nel magazzino di Aprilia.

Lasciata all'aria, infatti, la bomba sarebbe esplosa. Questo è quanto qualcuno avrebbe spiegato avrebbe spiegato al venditore ambulante che, quindi, per evitare il peggio, ha deciso di seguire alla lettere le istruzioni per evitare la deflagrazione. Una volta ritrovata la bomba a mano, un ordigno inglese risalente alla seconda guerra mondiale, è stata fatta brillare in sicurezza dai Carabinieri.