Tragico schianto nel Potentino: chi è Eleonora Barberio, 24enne di Sabaudia morta insieme al fidanzato Si chiamava Eleonora Barberio e aveva 24 anni. Si trovava in auto con il fidanzato e stavano viaggiando nel Potentino quando c'è stato l'impatto con il tir. E sono morti sul colpo.

A cura di Beatrice Tominic

Eleonora Barberio.

Tragedia in provincia di Potenza nella notte fra domenica 13 e lunedì 14 aprile 2025, in località Genzano di Lucania, dove un'automobile si è schiantata contro un tir. A bordo della vettura si trovava una coppia di fidanzati: il trentunenne Giuseppe Cecca, originario di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, ed Eleonora Barberio, ventiquattrenne originaria di Sabaudia. I due stavano viaggiando lungo la Strada Statale 655 Brandanica quando c'è stato l'impatto con l'autoarticolato. Il conducente del tir è rimasto ferito, mentre la coppia di ragazzi è morta sul colpo: lui era pugliese, mentre lei originaria di Sabaudia.

Chi erano Eleonora Barberio e Giuseppe Cecca, morti nell'incidente

I due, fidanzati, avevano 31 e 24 e si chiamavano, rispettivamente Giuseppe Cecca ed Eleonora Barberio. Il ragazzo era pugliese, mentre la giovane era originaria di Sabaudia, comune nel litorale pontino, in provincia di Latina. La ragazza posava e lavorava come modella. Era, inoltre, una studentessa:; frequentava il corso di Podologia alla facoltà di Medicina dell'università degli Studi della Sapienza di Roma.

A dedicarle un ricordo, nel corso del pomeriggio di lunedì, è stata la stessa rettrice Antonella Polimeni. "Con profondo dolore, la comunità della Sapienza piange la tragica perdita di Eleonora Barberio, una nostra studentessa di podologia, vittima, con il suo compagno Giuseppe Cecca, di un incidente stradale.

Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua Famiglia, ai suoi Cari, ai suoi Colleghi e alle sue Colleghe e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata – ha scritto la rettrice in una nota – Questo terribile evento ci impone, ancora una volta, una riflessione profonda sulla sicurezza stradale, invitandoci a impegnarci in azioni di responsabilità e prevenzione".

L'incidente in provincia di Potenza

Lo schianto fra l'automobile e il camion, un frontale, è stato molto violento. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 si sono precipitati verso i due veicoli, ridotti in lamiere dopo lo scontro. Il conducente del tir è stato immediatamente estratto da ciò che restava dell'autoarticolato e trasportato d'urgenza nell'ospedale San Carlo di Potenza a bordo di un'ambulanza. È rimasto ferito, ma le lesioni non sembrano essere gravi: una volta arrivato nella struttura, però, sono state giudicate con un codice giallo.

Ad avere la peggio, invece, i due ragazzi a bordo nella macchina che sono morti sul colpo, subito dopo l'impatto. Il personale di soccorso del 118 non hanno potuto fare niente: una volta arrivati sul posto, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. E agli operatori non è rimasto che dichiarare il decesso dei due giovani. Non si esclude che, per cercare di ricostruire la dinamica dell'impatto, possa essere disposta l'autopsia sui corpi.