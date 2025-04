video suggerito

Auto si schianta contro un tir nel Potentino: morti due giovani di 35 e 24 anni Un giovane di 35 anni e una ragazza di 24 sono morti in un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi a Genzano di Lucania (Potenza). La loro auto si è scontrata con un tir: l'autista del mezzo pesante, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due persone sono morte in un incidente stradale a Genzano di Lucania (Potenza). A bordo di un'auto che si è scontrata contro un tir viaggiavano un uomo di 35 anni e una giovane di 24, entrambi pugliesi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Le dinamiche del sinistro, così come le sue cause, sono ancora in fase di accertamento. I due giovani viaggiavano a bordo della vettura che si è schiantata contro il tir il cui conducente è stato soccorso dal 118 ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Potenza.

La sindaca di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino, ha espresso online il suo cordoglio per la morte dei due giovanissimi sulla SS 655 Brandanica.

"Entrambi – scrive la sindaca – provenivano dalla vicina Puglia e lasciano le loro famiglie a cui vanno le sentite condoglianze della comunità". Alla guida della vettura, secondo quanto ricostruito, vi era il giovane 35enne mentre la 24enne sedeva al sedile del passeggero.

L'incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 14 aprile. Non è ancora stata resa nota l'identità delle due vittime mentre i rilievi per ricostruire cosa sia accaduto sono ancora in corso.