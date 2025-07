video suggerito

Egitto: 9 morti e 11 feriti nel frontale tra due minibus, ieri altre 19 donne vittime di un incidente Due gravi incidenti in due giorni sulla Strada Anulare Regionale in Egitto: dopo la morte di 19 giovani donne, un nuovo schianto tra minibus causa 9 morti e 11 feriti. Le autorità sanitarie intervengono, scatta lo stato d'emergenza negli ospedali.

A cura di Davide Falcioni

Ancora sangue sulle strade d’Egitto. A meno di 24 ore dal drammatico incidente che ha ucciso 19 giovani donne nel Governatorato di Monufia, un nuovo scontro mortale si è verificato sabato lungo la Strada Anulare Regionale, una delle principali arterie che collega il Cairo alla Strada del Deserto per Alessandria. Il bilancio è tragico: nove vittime e undici feriti.

Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute egiziano, due minibus si sono scontrati frontalmente, causando una scena di devastazione. L’impatto è avvenuto in un tratto già noto per la sua pericolosità, teatro di numerosi incidenti nel tempo. Le autorità sanitarie sono intervenute tempestivamente, inviando 18 ambulanze dotate di apparecchiature mediche avanzate. I feriti sono stati trasportati d'urgenza all’Ospedale Specializzato di Al Bagour, dove hanno ricevuto cure immediate.

Il Ministro della Salute, Khalid Abdul Ghaffar, ha seguito personalmente gli sviluppi, disponendo lo stato di massima allerta per tutti gli ospedali vicini. Ha inoltre richiesto che, oltre all’assistenza sanitaria, venga garantito supporto psicologico sia ai sopravvissuti che ai familiari delle vittime.

Il nuovo incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in Egitto. Solo il giorno prima, sempre sulla stessa strada, un camion aveva travolto un veicolo passeggeri ad Ashmoun, causando la morte di 19 persone, in gran parte giovani lavoratrici giornaliere. Due persone erano rimaste gravemente ferite. Il conducente del camion, fuggito subito dopo l’incidente, è stato successivamente arrestato.