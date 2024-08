video suggerito

Alvaro Morata a Milano dopo l’addio ad Alice Campello: “Consolato dalla madre in questo momento difficile” Alvaro Morato è uno dei protagonisti del nuovo numero di Chi. Il calciatore si sta dedicando al suo nuovo impegno in Serie A con la maglia rossonera: a Milano è stato paparazzato mentre beve birra nel ristorante dell’albergo in cui alloggia. “Sguardo cupo e faccia pensierosa, la madre è volata da Madrid per supportarlo”, si legge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo la separazione da Alice Campello, Alvaro Morata è determinato a lavorare duro in campo con la maglia del Milan. Il calciatore si trova a Milano ed è stato paparazzato dai fotografi di Chi mentre, senza fede al dito e con le ciabatte ai piedi, è intento a sorseggiare qualche birra nel ristorante che si trova all'interno dell'albergo in cui alloggia. In sua compagnia l'autista e un amico fisioterapista, ma da Madrid è volata in Italia, per lui, anche la madre "per supportarlo" in questo periodo delicato.

Alvaro Morata consolato dalla madre a Milano, le foto di Chi

Alvaro Morata si trova a Milano e nonostante ora sia single, "non ha alcuna tentazione di darsi alla movida", scrive il settimanale Chi che lo ha paparazzato mentre si intrattiene nel ristorante dell'albergo in cui alloggia che si trova in zona San Siro. Per lui "vita monastica" e cena in ciabatte, si legge, con l'autista e un amico fisioterapista che, però, non basterebbero a fargli cambiare umore. Passeggia nei corridoi della struttura con le ciabatte al piede con lo "Sguardo cupo, l'atteggiamento sommesso e la faccia pensierosa". E per questo motivo, accanto a lui anche la mamma Susana, volata a Milano da Madrid, "per supportarlo in questo difficile momento".

Foto di Chi

Le indiscrezioni su come sta Alvaro Morata dopo la separazione

Non starebbe vivendo un periodo semplice il calciatore. La giornalista Alexia Rivas pochi giorni fa ha raccontato che è spesso "triste, apatico e arrabbiato". "Non vuole tornare con Alice, vuole stare da solo, è stato complicato prendere questa decisione" ha continuato rivelando che dietro le foto della coppia rese pubbliche prima di annunciare la separazione, si nascondevano "momenti in cui stai bene e pensi che le cose andranno bene". Così non è stato e insieme hanno preso la decisione di prendere due strade separate: "Vanno d'accordo, niente di più".