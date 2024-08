video suggerito

Madonna, foto in topless e alle spalle appare un misterioso fidanzato La popstar droppa un carosello di foto su Instagram che si conclude con lei in topless e alle sue spalle un uomo. La didascalia: “Hot Fun in The Summer Time….”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Madonna anche a 65 anni è sempre lei. La popstar ritorna al centro della scena dopo aver condiviso su Instagram una serie di immagini in carosello. Il drop di Madonna è un diesel: parte vestita e ingioiellata, termina in topless e con un misterioso compagno alle sue spalle. La didascalia è chiarissima: "Hot Fun in The Summer Time…". E in questo caldo divertimento estivo si scatena la caccia all'identità del rastaman che è alle sue spalle. Una sola certezza: la coppia è stata già vista in altre circostanze.

Chi è il nuovo compagno di Madonna

Ci sono venti milioni di follower sul profilo di Madonna e nessuno che conosca l'identità del suo misterioso compagno. Quattro settimane fa, però, sono stati immortalati insieme durante un evento al Le Bain, locale esclusivo che si trova all'hotel The Standard, sulla High Line di New York. I due passeggiavano, mano nella mano, in una serata impreziosita da fuochi d'artificio ammirati dal rooftop dell'hotel. Lì, la coppia si è poi lasciata andare su un divano (e anche lì altre foto sempre disponibili su Instagram). In quella occasione, il mood per Madonna era celebrativo del 4 luglio ma anche di un anno dalla malattia: "Un anno fa ero appena tornata a casa dall'ospedale dopo essere sopravvissuta a una malattia che mi ha messo in pericolo di vita. Riuscivo a stare in piedi a malapena. Ho fatto una guarigione miracolosa e ho avuto un anno fantastico. Grazie Dio. La vita è bella".

La nuova relazione dopo quella con l'istruttore di boxe

La nuova relazione di Madonna mette da parte quella precedente. La popstar aveva avuto una storia, iniziata nel 2023, con il suo istruttore di boxe: Josh Popper, di 29 anni. Lui l'aveva supportata, diventando fondamentale durante la malattia che l'aveva colpita e che l'ha costretta a fermarsi con il tour mondiale. Nonostante tutto, però, la coppia ha deciso di dirsi addio a maggio di quest'anno.