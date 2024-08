video suggerito

Madonna, prima parte della festa di compleanno a Positano: la cantante ha visto i fuochi d’artificio di Ferragosto La popstar è arrivata ieri in Costiera Amalfitana e ha trascorso la serata a Positano, dove ha ammirato i fuochi d’artificio di Ferragosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per giorni si è parlato della presenza in Campania della popstar Madonna per festeggiare il suo 66esimo compleanno. Ebbene, la cantante statunitense di origini abruzzesi è arrivata nella mattinata di ieri, giovedì 15 agosto, all'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi a bordo del suo jet privato. Da Pontecagnano, poi, Madonna si è spostata subito a Positano, perla della Costiera Amalfitana, dove ha trascorso – come si era vociferato già nei giorni scorsi – la prima parte del suo compleanno: nella serata di ieri, infatti, la popstar è stata avvistata al ristorante La Tagliata, in compagnia degli stilisti Dolce e Gabbana, dal quale ha ammirato i fuochi d'artificio di Ferragosto.

Oggi, invece, giorno effettivo del compleanno, Madonna dovrebbe visitare gli Scavi di Pompei. Inizialmente si era paventato che la popstar potesse tenere un vero e proprio party, con 500 invitati, all'interno del Parco Archeologico, ma è arrivata subito la smentita. E così, nella serata odierna, la cantante statunitense dovrebbe tenere una visita privata agli Scavi, come confermato anche dal prefetto di Napoli Michele di Bari, che sulla questione ha varato un piano sicurezza: "È una visita del tutto privata nel corso della quale credo ci sarà un incontro con il direttore del Parco. La cena non ci sarà e non c'è alcun evento di 500 persone, nulla di tutto questo. C'è soltanto un evento culturale all'interno del parco" ha detto il prefetto.