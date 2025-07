video suggerito

Fuochi d’artificio per festeggiare una comunione incendiano un terreno: distrutti 250 alberi e 10mila piante È successo a Santa Maria la Carità, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato colui che ha esploso i fuochi d’artificio, un uomo di 46 anni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un intero terreno distrutto da un incendio provocato da alcuni fuochi d'artificio, esplosi per festeggiare una comunione; la vicenda arriva da Santa Maria la Carità, cittadina della provincia di Napoli, e risale allo scorso 29 giugno, ma è stata resa nota soltanto oggi. Come detto, i fuochi d'artificio sono stati esplosi per festeggiare una comunione in via Canneto. Alcuni dei botti, però, sono andati a finire in un terreno adiacente, generando un incendio, divampato in maniera violenta in pochi minuti: le fiamme hanno avvolto gli alberi e le piante presenti nel terreno, arrivando a minacciare anche le abitazioni vicine.

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 46 anni

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estinguere il rogo: il lavoro dei pompieri, però, non è riuscito a impedire che le fiamme distruggessero 250 alberi di eucalipto, 10mila piante e una serra. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate, che hanno identificato il responsabile dell'accensione dei fuochi d'artificio, esplosi per festeggiare la comunione della figlia: si tratta di un uomo di 46 anni, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per incendio colposo e accensione ed esplosioni pericolose.