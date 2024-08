Michele Morrone torna single, le foto in vacanza con un amico: “Lui gli protegge i tatuaggi con la crema”

video suggerito

Michele Morrone è tornato single. A farlo sapere il settimanale Chi, secondo cui l'attore della saga cinematografica ‘365' avrebbe chiuso la sua relazione con Moana Sorio, che aveva definito "la donna della sua vita". Ora è stato paparazzato durante una vacanza a Mykonos, in compagnia dell'amico e bodyguard.

Le foto di Michele Morrone in vacanza a Mykonos

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, Michele Morrone avrebbe chiuso la frequentazione con Moana Sorio e sarebbe ora single. L'attore si starebbe ora concedendo qualche giorno di vacanza, prima a Ischia e poi a Mykonos. Nel caso della prima meta, si legge, era in compagnia dei suoi "due ragazzi", i figli Marcus e Brando, rispettivamente di 7 e 3 anni, avuti dalla ex compagna Rouba Saadeh. Sull'Isola greca, invece, gli scatti lo ritraggono in compagnia di un amico, di cui non si conosce l'identità. Il ragazzo in questione è immortalato mentre scherza con lui e gli spalma la crema solare sulla schiena per proteggergli i tatuaggi.

L'attore single dopo la storia con Moara Sorio

Michele Morrone avrebbe di recente chiuso la sua storia d'amore con Moara Sorio, 20 anni, originaria della Svizzera e consulente finanziaria di professione. I due erano usciti allo scoperto nei mesi scorsi, pubblicando alcuni scatti insieme sui social, tra le stories e nei post Instagram. L'attore e la fidanzata apparivano vicini e complici e le didascalie scelte non lasciavano spazi a dubbi. Tra queste "amore" e "mia per sempre". A far pensare a una rottura la loro scomparsa dai social, i like sempre meno frequenti e gli scatti insieme. Non è noto il motivo della rottura e nessuno dei due ne ha mai parlato direttamente, Quel che è ceto è che Michele Morrone sta ora trascorrendo del tempo in vacanza e sembra essere andato oltre.