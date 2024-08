Nicolas Maupas e Valentina Romani, l’indiscrezione: “Si sono ritrovati e hanno riacceso la passione”

video suggerito

Nicolas Maupas e Valentina Romani si sono ritrovati. I due attori, che si sono conosciuti sul set di Mare Fuori, hanno trascorso le vacanze estive insieme in Normandia. La loro storia d'amore fa sognare i fan della serie, che si sono appassionati alle vicende dei loro personaggi Filippo e Naditza. Tuttavia, i due attori da sempre preferiscono vivere il loro privato nella più assoluta riservatezza.

Nicolas Maupas e Valentina Romani insieme in Normandia

A puntare i riflettori sulla coppia composta da Nicolas Maupas e Valentina Romani è stato il settimanale Chi. Nella rubrica Chicche di Gossip, il magazine diretto da Alfonso Signorini ha fatto sapere: "Ritorno di fiamma a "Mare fuori". Dopo essersi conosciuti sul set di Mare Fuori, serie in cui interpretavano rispettivamente Filippo ‘O Chiattillo e Naditza, Nicolas Maupas e Valentina Romani, questa estate si sono ritrovati e hanno riacceso la passione". Così, si fa riferimento al "viaggio di coppia" che i due attori si sono regalati. Destinazione Normandia. Sui social, Valentina Romani ha pubblicato la scritta: "D'amore e d'acqua fresca": "Come a voler raccontare ai fan di questa storia che continua a fare sognare di che cosa stanno vivendo", suggerisce il magazine.

La decisione di vivere la vita privata con riserbo

Nicolas Maupas, in un'intervista rilasciata qualche mese fa a Vanity Fair, ha spiegato perché preferisce non parlare della sua vita privata. L'attore ritiene che da parte sua sia una forma di "tutela e forse anche di paura". Insomma, un modo per proteggere qualcosa di prezioso come l'amore. Tuttavia, in quell'occasione, ha svelato anche che gli piacerebbe un giorno diventare padre, ha già in mente che tipo di genitore sarebbe: "Non adesso ma più avanti, mi immagino papà di una bambina. Sono sicuro che sarei un buon padre: tosto, ma caloroso".