Nicolas Maupas: “Vittima di bulli, lasciai casa a 18 anni. Oggi tutelo la mia vita privata, ho paura”

A cura di Gaia Martino

Nicolas Maupas, l'attore divenuto famoso con i suoi ruoli in Mare Fuori, Un Professore e Odio il Natale, in una lunga intervista a Vanity Fair ha parlato della sua vita oggi, del successo ottenuto non solo nel settore lavorativo, anche sul piano personale. Non parla d'amore e della sua vita privata: "È una forma di tutela, e forse anche di paura". Per quanto riservato, non ha nascosto il suo desiderio di diventare padre: "Non adesso ma più avanti, mi immagino papà di una bambina. Sono sicuro che sarei un buon padre: tosto, ma caloroso".

Le parole di Nicolas Maupas: l'adolescenza e la sua vita oggi

Nicolas Maupas a Vanity ha raccontato della sua adolescenza segnata da episodi di bullismo e dall'ansia che lo ha turbato durante il periodo delle scuole medie. "Credo che la fase preadolescenziale sia la più delicata. C’è chi inizia subito a crescere, mentre io ho fatto un po’ fatica. Dopo tanti anni di nuoto agonistico avevo smesso per un problema alla schiena e di conseguenza avevo preso peso velocemente. È stato un cambiamento fisico che ho faticato ad accettare e sono stato vittima di alcuni bulli. Niente di grave, ma ho vissuto alcune situazioni delicate. Ho un carattere che mi porta a reagire e l’ho fatto anche in quel caso, mi sono difeso" ha raccontato aggiungendo che oggi il suo rapporto con il corpo è cambiato. È andato via di casa, a Magenta, quando aveva solo 18 anni. "Volevo provare a farcela da solo" ha svelato, rivelando che i suoi genitori hanno sempre lavorato molto per costruirsi la loro vita: "La famiglia di mio padre ha avuto quest’educazione, i miei cugini sono andati a vivere da soli alla stessa età. Uscire di casa è difficilissimo per motivi economici, ma allo stesso tempo non è scontato poter continuare a pesare sulla famiglia d’origine". Dopo aver dormito su tre divani (tra cui quello di Giacomo Giorgio, suo collega in Mare Fuori), ha acquistato casa a Roma. "L’indipendenza economica a 25 anni non è per niente scontata, e io provengo da una famiglia che non avrebbe potuto badare alle mie spese a tempo indeterminato. Ho sempre avuto questa preoccupazione e so benissimo che molti miei coetanei faticano a entrare nel mondo del lavoro, molti devono andare all’estero. Io mi sento doppiamente fortunato: sono economicamente indipendente e lo sono grazie al lavoro che mi piace".

La vita privata e il bacio con Domenico Cuomo in Un professore

Nicolas Maupas non ha mai voluto parlare della sua vita privata. Si parlò di una storia d'amore con Valentina Romani, compagna di set in Mare Fuori, ma il gossip non fu mai confermato dai diretti interessati. A tal proposito l'attore ha confessato:

Non parlo della mia vita sentimentale, nemmeno sui social. È una forma di tutela, e forse anche di paura. Non ho ancora capito al cento per cento perché non voglio farlo, ma so che i motivi sono buoni. Non sono un egocentrico geloso, però penso sia importante non lasciare sempre agli altri la possibilità di farsi un pensiero su di te. Il mio è un lavoro pubblico che espone già una parte della mia vita.

Non appena aperte le porte del 2024, ha rivelato il suo obiettivo di ritornare a studiare, poi quello di acquistare una telecamera: "La regia mi affascina". L'attore ha aggiunto che sogna "una famiglia numerosa": "Non adesso ma più avanti, mi immagino papà di una bambina. Sono sicuro che sarei un buon padre: tosto, ma caloroso". Sul bacio con Domenico Cuomo scambiatosi nella serie Un Professore ha citato i commenti omofobi ricevuti: "Mi dispiace per chi vive davvero certe discriminazioni ma mi fa piacere perché vuol dire che quel bacio ha dato fastidio. Per me è una bella rivincita anche dare volto a personaggi maschili fragili. Nella vita mi sono sentito spesso a disagio a causa della mia fragilità e farne ora un punto di forza del mio lavoro mi dà grande soddisfazione".