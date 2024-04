video suggerito

Che fine ha fatto Britney Spears: la popstar torna con un video su Instagram per Pasqua Il nuovo video di Britney Spears sui social sembra segnare un ritorno alle pubblicazioni, ma è difficile allontanare le voci sul lungo periodo di “down” che ancora prosegue. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Britney Spears è tornata. Il 2024 era iniziato sull’onda emotiva (per lei e per i tanti fan) del fatto che, dopo quei video al limite del delirante, l’artista aveva deciso per il ritiro definitivo dal mondo della musica. Non che avesse pubblicato chissà quanto, nell’ultimo periodo, ma insomma la decisione è stata presa: niente più musica. Contestualmente, l’artista aveva deciso di cancellare il suo account Instagram, proprio quello che le aveva regalato più grattacapi nell’ultimo periodo con video in cui appariva sempre più disturbata. Adesso, Britney Spears sembra essere decisa a ritornare in circolazione, dopo un periodo magro di notizie.

Il nuovo video di Britney Spears

Erano circolate voci di un suo nono album in studio che sono state però stroncate proprio dall’artista, che in quell’occasione aveva annunciato lo stop al mondo della musica: “Continuano a dire che sto per uscire con un nuovo album, ma non è vero perché io non tornerò mai più nell’industria musicale”. Parole scolpite nella pietra. Eppure, più di recente, le pubblicazioni sono diventate più frequenti. È cambiato lo scenario, la stanza della casa (o forse è cambiata la casa), ma non è cambiato il contenuto. Video di pochi secondi, lei che balla sotto canzoni pop (l’ultima è un brano di Rosalia). Una donna sfiorita che ha visto ormai passare i giorni migliori, che ha perso ogni occasione e che, nonostante tutto, sente ancora viva la necessità di dimostrare di stare al mondo. Se bene o male, poco importa.

Pare che Britney Spears stia vivendo nuovamente un periodo di down, a dispetto delle sue pubblicazioni sui social dopo una breve sparizione. Britney Spears, però, dimostra ancora una volta di tenerci a quello che la gente pensa di lei, considerato che i commenti sul profilo sono completamente disattivati. Non c’è possibilità, infatti, di contattarla, di lasciarle un messaggio, un incoraggiamento, una critica, un segnale d’aiuto, un “come stai, Britney? Lascia perdere e abbi cura di te”.