Benjamin Mascolo e Federico Rossi potrebbero riunire il duo Benji e Fede Stando al settimanale Chi, Benjamin Mascolo e Federico Rossi potrebbero riprendere il loro sodalizio lavorativo e riunire il duo musicale Benji e Fede, che negli scorsi anni ha fatto sognare i fan con diversi tormentoni.

A cura di Elisabetta Murina

Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in arte Benji e Fede

Benji e Fede potrebbero tornare a far sognare i fan. La coppia artistica formata da Benjamin Mascolo e Federico Rossi potrebbe presto ricucire i rapporti lavorativi, dopo l'interruzione per "motivi artistici" risalente a non molto tempo fa. A rivelarlo il settimanale Chi nella sua rubrica Chicche di Gossip.

La possibile reunion tra Benji e Fede

Stando al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ci sarebbe una possibilità che Benji e Fede riprendano il loro sodalizio lavorativo: "La coppia d'oro formata da Benjamin Mascolo e Federico Rossi dopo essersi divisa per ‘motivi artistici' potrebbe riunirsi". Attualmente infatti pare che i due cantanti abbiano messo da parte i loro progetti di cuore e che forse siano pronti a dedicarsi ad altro. Di recente, in modo inaspettato, Benjamin Mascolo ha annunciato sui social la fine della sua relazione con Bella Thorne, per la quale aveva deciso di abbandonare l'Italia e trasferirsi in America. Tra i motivi, come ha spiegato in un lungo post pubblicato sui social, ci sarebbe il fatto che ora è pronto a vivere un nuovo capitolo della sua vita. Anche Federico Rossi, archiviata la storia d'amore con Paola Di Benedetto, con la quale aveva fatto il primo grande passo di andare a convivere, è ora single. Sembra così che i due abbiano fatto spazio nella loro vita e siano pronti a dedicarsi a nuovi progetti lavorativi insieme, chissà che non sarà forse un nuovo brano proprio in vista dell'estate.

Perché i loro rapporti si erano interrotti

La coppia artistica formata da Benji e Fede è nata quasi per caso, grazie a un messaggio su Facebook, ed è diventata in breve tempo un vero e proprio fenomeno pop. Un legame che ha portato i due giovani cantanti a essere travolti dal successo e dai fan. E questa popolarità improvvisa è stato uno dei motivi per i quali, a distanza di dieci anni, hanno deciso di separarsi. L'annuncio è arrivato con un post pubblicato su Instagram e il racconto di quello che è successo nel loro libro Naked, in cui si sono messi a nudo raccontato gli ultimi anni, che sono stati complessi, fatti di dipendenza e stanchezza, ma anche di un'amicizia fortissima.