Belen Rodriguez: “Al gossip ho dato tanto. In amore riempivo vuoti, ora ho imparato a vivere la solitudine”

Belen Rodriguez ha parlato del rapporto con il mondo del gossip, che è sempre stato centrale nella sua vita: “Ho avuto e dato tanto, ma non credo sia giusto essere presa di mira”. Quanto all’amore: “Non volevo stare sola, oggi ho imparato a vivere la solitudine”.

Belen Rodriguez è sempre stata al centro dei gossip per la sua vita privata: dalle prime copertine ai tempi della relazione con Marco Borriello al matrimonio con Stefano De Martino, passando per il rapporto con Antonino Spinalbese, i figli Santiago e Luna Marì, fino ad arrivare ai flirt che sempre più spesso le vengono attribuiti (l'ultimo con il chirurgo Kemal Alagol). Nel corso degli anni il suo rapporto con questo aspetto della notorietà è cambiato e si è trasformato, tanto che oggi vive una "seconda fase" più matura.

Il rapporto di Belen Rodriguez con il gossip

Quando il gossip è entrato nella sua vita, Belen lo vedeva come qualcosa di positivo, una sorta di "interesse nei suoi confronti", che le permetteva di farsi conoscere più velocemente. Tuttavia, non ci è voluto tanto prima che conoscesse anche l'altro lato della medaglia, come ha raccontato al settimanale Chi: "Capisco che la gente voglia sapere, ma ci sono stati momenti nei quali avrei voluto essere lasciata sola. Ma sono anche obbiettiva: dal gossip ho avuto tanto e ho dato tanto". Copertina dopo copertina, ha capito come gestire l'interesse nei confronti della sua sfera privata, ma non come non farsi ferire da tutto ciò che veniva scritto e detto: "Non ho imparato a farmi una corazza, quando esce qualcosa contro di me subisco perché non credo sia giusto essere presa di mira".

La "seconda fase" di Belen Rodriguez

Tuttavia, Belen Rodriguez sta vivendo oggi una "seconda fase" della sua vita, quella della maturità, che si è lasciata alle spalle la paura dei gossip e che vuole vivere alla luce del sole un nuovo legame. Se prima, ha spiegato, rinunciava ad alcune opportunità per non essere "fraintesa", adesso vuole questo non rappresenta più un problema: "Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni o le aspettative di prima".

La sua visione dell'amore è cambiata negli ultimi tempi: "In questi ultimi anni le storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare sola e ho riempito determinati vuoti. Oggi sono cambiate le premesse". Rodriguez sta lavorando su se stessa, anche attraverso la terapia: "Ho imparato a vivere i momenti di solitudine, ho i miei figli che mi fanno sentire amata".