Aurora Ramazzotti e la carriera in TV: “Ho preso una pausa dopo la gravidanza per dedicarmi a Cesare”

Aurora Ramazzotti, su Instagram, ha parlato della carriera televisiva messa in pausa per dedicarsi al figlio Cesare.

Aurora Ramazzotti, su Instagram, ha risposto alle domande dei suoi follower. Tra i vari argomenti trattati, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha parlato anche della carriera televisiva messa in pausa e della maternità.

Aurora Ramazzotti ha parlato brevemente del suo lavoro. La ventiseienne ha replicato a chi le chiedeva se quest'anno la rivedremo in TV:

Giusto, non vi ho detto! Mi sono presa una pausa da tutto. Ho approfittato della fine della gravidanza e dell'apertura di un capitolo così importante della mia vita per riflettere anche sul mio futuro. E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente a banano (si riferisce a suo figlio Cesare, ndr). A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle, me lo sento. Nel frattempo grazie a voi che mi sostenete sempre.