Perché Aurora Ramazzotti non mostra il figlio Cesare: “Troppo indifeso, i social mi spaventano”

Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram il video di un bambino intento a giocare con la carta da forno. Così, alcuni suoi follower hanno pensato che il bebè in questione fosse il figlio Cesare. L'influencer è intervenuta, ha chiarito l'equivoco e ha spiegato perché preferisce non mostrare il volto del suo primogenito.

Aurora Ramazzotti, poi, ha spiegato perché preferisce non mostrare Cesare sui social, nonostante le piacerebbe molto condividere alcuni frammenti della maternità sui suoi profili:

Non sapete quanto vorrei poter condividere momenti di vita insieme a mio figlio con voi. Farvi vedere quanto è dolce, stupendo, simpatico e quanta gioia ha portato alle vite di tutti. Per me è privarmi del racconto di un pezzo di me che si evolve con lui. L'ho capito solo tenendolo tra le mie braccia che era qualcosa di troppo perfetto e indifeso per esporlo a quello che si annida sui social (e di cui tutti, io compresa, facciamo parte). Vedo quotidianamente tante cose che mi spaventano e con lui non voglio correre alcun rischio. Non so niente di essere genitore e sto imparando giorno per giorno ma credo che dargli la possibilità di scegliere per sé sia il minimo che io possa fare.