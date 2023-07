Attilio Romita sposerà presto Mimma Fusco, Daniele Dal Moro testimone di nozze dell’amico Durante una live su Twitch, Daniele Dal Moro ha raccontato che presto sarà a Bari per fare da testimone di nozze ad Attilio Romita, ex coinquilino nella casa del GF Vip. Il giornalista è pronto a convolare a nozze con Mimma Fusco.

A cura di Elisabetta Murina

Finita la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Attilio Romita ha fatto la proposta di matrimonio a Mimma Fusco. Come raccontato tra le pagine del settimanale Chi, l'ex volto del TG1 vorrebbe convolare a nozze con la compagna entro Natale. A fare da testimone al suo grande giorno sarà un ex concorrente del GF Vip e amico, Daniele Dal Moro.

Daniele Dal Moro testimone di nozze di Attilio Romita

Durante una diretta Twitch, chiacchierando con i fan, Daniele Dal Moro ha rivelato che presto partirà per Bari per fare da testimone alle nozze di Attilio Romita. I due hanno condiviso l'avventura nella casa del GF Vip e sono rimasti in contatto, diventando buoni amici. Daniele non ha svelato il giorno in cui si celebrerà il matrimonio, ma ha scherzato sulla scelta dell'amico di volerlo al suo fianco: "Certo che tra tutti si è tirato dietro proprio me". Poi, parlando con chi stava seguendo la diretta, ha aggiunto: "Se volete vedermi in smoking, sicuramente usciranno tante foto".

Il matrimonio di Attilio Romita e Mimma Fusco

Finita la sua esperienza nella casa del GF Vip lo scorso marzo, Attilio Romita ha subito chiesto a Mimma Fusco di sposarlo. "Le ho già dato l'anello, è stata la prima cosa che ho fatto appena uscito", aveva raccontato al settimanale Chi di Alfonso Signorini, conduttore del reality di Canale 5. Per il momento non ci sono dettagli sulla location della nozze, anche se è stato rivelato che saranno celebrate a Bari. Lo sposo poi vorrebbe che Alfonso Signorini fosse il testimone di Mimma Fusco. "Lei è così affascinata dal tuo modo di relazionarti che in certi momenti difficili tu sei stato più importante di me per lei", aveva confessato Romita al conduttore del reality, che ha seguito la coppia nella Casa più spiata di Italia, aiutandoli ad avvicinarli.