Arisa e Vito Coppola, il primo bacio in pubblico: fino a ieri solo divagazioni sulla loro relazione Arisa e Vito Coppola sono stati paparazzati dal settimanale Vero mentre passeggiano mano nella mano, poi si scambiano un bacio: “Arisa se lo tiene stretto e questa volta non vuole farselo sfuggire”.

A cura di Gaia Martino

Arisa e Vito Coppola sembrano fare sul serio. Lo scorso aprile la celebre cantante raccontava di essere innamorata del ballerino con il quale ha partecipato a Ballando con le Stelle, programma che hanno vinto insieme, ma "lui vuole la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente". Spiegava "non stiamo insieme", ma ultimamente qualcosa potrebbe essere cambiato. Il settimanale Vero nel nuovo numero mostra le foto di passeggiata romantica, mano nella mano, durante la quale si scambiano anche un bacio.

Il bacio di Arisa e Vito Coppola beccato dai paparazzi

Sono sempre uniti ed affiatati, nonostante abbiano sempre cercato di mantenere privata la loro relazione. Le giornate insieme documentate su Instagram, il bacio durante l'esibizione nel programma e le confessioni in tv non hanno mai frenato la curiosità dei fan della coppia che volevano vederli ufficiosamente una coppia. Il settimanale Vero li ritrae durante una passeggiata, mano nella mano, durante la quale si scambiano anche un bacio.

"Arisa ha ritrovato l'amore, lo tiene stretto e questa volta non vuole farselo sfuggire" si legge. Le immagini confermano dunque che la passione tra i due vincitori dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle continua ad essere viva. "Tra i due sono quasi sempre scintille, ma un bacio appassionato rimette tutte le cose al posto giusto".

Foto dal settimanale Vero

La confessione di Arisa sui suoi sentimenti

Lo scorso aprile al Corriere raccontò del suo legame con il ballerino Vito Coppola, smentendo però una vera e propria relazione. "Non stiamo insieme – raccontava – Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto. Mi spiace quando le cose sono a metà". Nonostante i freni messi dal ballerino, Arisa aveva però ammesso di essersi innamorata di lui. Negli ultimi mesi sono seguiti rumors che vedevano Vito Coppola vicino Lucrezia Lando, altra ballerina del programma di Milly Carlucci, poi smentiti dai diretti interessati. Il bacio mano nella mano farebbe pensare che ora tra loro sia ufficialmente iniziato il momento di viversi la storia d'amore.