Imbarazzo tra Arisa e Vito Coppola a Domenica In: “Io sono fidanzata con lui ma lui no”

A cura di Gaia Martino

Arisa oggi ha fatto il suo ingresso nello studio di Mara Venier a Domenica In, ma non è rimasta sola a lungo. Alla domanda su Vito Coppola, è scoppiata in una risata nervosa prima di rimanere in silenzio quando la conduttrice di Rai Uno l'ha presentato, pronto per entrare in studio. A sorprendere il pubblico proprio lui, il ballerino che con la cantante ha vinto l'ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. Pare che la passione, tra i due, abbia superato i confini della pista da ballo, ma nessuno dei due confessa la verità sul loro rapporto. Alla domanda "State insieme o no?" di Mara Venier, ecco cosa hanno risposto.

La confessione di Arisa e Vito Coppola a Domenica In

"C'è tanto affetto. C'è" ammette Vito Coppola a Domenica In riguardo il suo rapporto con la celebre cantante con cui ha condiviso il percorso e la vittoria finale nell'ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. Alla domanda ‘state insieme o no?‘, i due hanno lasciato ancora una volta il punto interrogativo ma grazie al loro evidente imbarazzo potrebbero aver confermato che è nato un amore. "Stiamo con noi stessi" risponde il ballerino, lei invece: "Io sono fidanzata con lui, lui no ma io si. Care persone, io sì". Così la Venier prosegue con le sue domande e rivolgendosi ad Arisa chiede: "Ma cosa vuoi da lui? Non fraintendere, figli? matrimonio?". La cantante subito replica: "Non dire così che poi gli uomini scappano".

Entrambi, insieme, hanno proseguito la loro intervista tra sorrisi e sguardi imbarazzati. Il ballerino ha raccontato del suo amore per la danza: "Devi allenarti tanto, staccarti dagli affetti, dalla famiglia". Mara Venier ha poi mandato in onda una clip di una loro esibizione a Ballando Con Le Stelle, entrambi si sono mostrati particolarmente emozionati, poi sul palco di Domenica In hanno cantato insieme Shallow, la canzone del film A Star Is Born. Dopo Arisa ha continuato a intrattenere Mara Venier e il pubblico con la sua voce, cantando una delle sue canzoni più celebri, La Notte. Insieme poi hanno lasciato lo studio tra gli applausi.