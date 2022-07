Vito Coppola lascia Ballando Con Le Stelle dopo il successo con Arisa, è nel cast di un altro show Vito Coppola non sarà nel cast di Ballando Con Le Stelle nella prossima edizione: Milly Carlucci in una diretta Instagram con il ballerino ha annunciato la novità, è stato scelto per Strictly Come Dancing.

A cura di Gaia Martino

Vito Coppola, ospite di una diretta Instagram di Milly Carlucci, ha annunciato che non ci sarà nella prossima stagione di Ballando Con Le Stelle. Il ballerino che è salito sul podio del dancing show nella scorsa edizione in coppia con Arisa, con il quale era nato un feeling speciale, è entrato a far parte del cast di un programma televisivo inglese, in onda su BBC One, Strictly Come Dancing.

L'annuncio di Milly Carlucci e Vito Coppola

Milly Carlucci su Instagram ha condiviso il video della diretta fatta con l'ospite Vito Coppola ed ha annunciato che il ballerino non sarà ancora nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle:

Qui c'è in ballo un biglietto. Vito ha avuto un invito importantissimo al programma inglese Strictly Come Dancing, con tutti i nostri auguri e la nostra benedizione farà parte del cast.

La padrona di casa dello show di Rai Uno è fiera del ballerino che ha preso parte al suo programma lo scorso anno, vincendolo, e ha sottolineato quanto sia importante per lui fare questa esperienza all'estero: "È importante che i nostri ballerini italiani facciano esperienza all'estero. In bocca al lupo, ti aspettiamo in Italia dopo".

L'emozione di Vito Coppola

Vito Coppola nella diretta con Milly Carlucci ha confermato il passaggio nello show britannico, confessando di essere molto contento e ancora sorpreso.

Essendo una cosa nuova e improvvisa, sto mettendo in ordine le idee. Sono contento, loro sono stati molto affascinati da quello che abbiamo fatto noi a Ballando con le stelle.

Il ballerino ha poi ringraziato la conduttrice e il programma che conduce su Rai Uno che ha rappresentato per lui un trampolino di lancio, una vetrina importante. Ha concluso: