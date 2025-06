Andreas Muller compie 29 anni, primo compleanno da papà: la dedica di Veronica Peparini e la festa con le figlie

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Primo compleanno da papà per Andreas Muller. Il ballerino e coreografo ha festeggiato 29 anni trascorrendo il suo giorno speciale con la compagna (e futura moglie) Veronica Peparini e le loro figlie Penelope e Ginevra. Sui social il raconto del compleanno trascorso in famiglia. Tra qualche mese, la coppia convolerà a nozze e diventerà ufficialmente marito e moglie.

Il compleanno di Andreas Muller: la festa e gli auguri di Veronica Peparini

Il 2 giugno Andreas Muller ha compiuto 29 anni. Allo scoccare della mezzanotte, la futura moglie Veronica Peparini gli ha organizzato una piccola sorpresa: come si vede nelle storie Instagram, il ballerino ha spento le candeline con una torta improvvisata (un piccolo tiramisù) a casa insieme alla famiglia. Peparini gli ha poi scritto una dedica, accompagnandola con una loro foto insieme: “Auguri al mio futuro marito e papà di due gioielli. Che la vita ti sorrida sempre e che i tuoi sogni si possano realizzare”.

Sul suo profilo Instagram, Muller ha poi mostrato ‘l'altra parte dei festeggiamenti', vale a dire un pranzo in famiglia, con le gemelle Veronica e Ginevra. Per il ballerino e coreografo si tratta del primo compleanno da padre. E, per l'occasione, sulla torta non poteva che esserci scritto ‘Auguri papà'. "Grazie vita, non ti ho mai amata abbastanza, ma sto cambiando, grazie all’amore", ha scritto il festeggiato ringraziando per l'amore e gli auguri ricevuti.

Il matrimonio in arrivo con Veronica Peparini

A soli due mesi dal compleanno, Andreas Muller convolerà a nozze con Veronica Peparini. Il matrimonio è previsto per settembre e non sarà in chiesa ma, come aveva anticipato a Nuovo Tv, in una location con "una vista mozzafiato su Roma". Tra gli invitati anche Maria De Filippi, conduttrice di Amici, di cui per anni entrambi gli sposi hanno fatto parte e a cui Muller di recente ha lanciato un appello: "Per noi è una persona importante, siamo stati fortunati a conoscerla e a lavorare con lei”. A portare le fedi saranno le loro figlie Penelope e Ginevra: "Ci piacerebbe talmente tanto che abbiamo deciso questa data proprio per questo motivo. In base ai nostri conti per settembre le bimbe dovrebbero camminare”.