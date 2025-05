video suggerito

L'appello di Andreas Muller a Maria De Filippi: "Vorrei tornare ad Amici da insegnante" Ad Andreas Muller piacerebbe tornare ad Amici. Questa volta, però, nel ruolo di insegnante. A confidarlo è lo stesso ballerino, ex vincitore del talent show e oggi compagno di Veronica Peparini.

A cura di Stefania Rocco

Un ritorno ad Amici in grande stile, magari nel ruolo di insegnante di danza. È quanto sembrerebbe augurarsi Andreas Muller, ex vincitore del talent show condotto da Maria De Filippi e compagno di Veronica Peparini, lei stessa ex insegnante di danza all’interno del talent. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, il ballerino rivela il desiderio di tornare nel luogo che luogo che lo ha reso famoso e che gli ha permesso di affinare la sua tecnica nel ballo.

“Amici è il programma che, in Italia, offre di più in termini di danza”

“Oggi tornerei a lavorare ad Amici. È il programma che nel nostro Paese, a livello di danza, offre più di qualsiasi altro format. Poi è un contesto che conosco già e sicuramente un giorno mi piacerebbe tornare lì”, ha confidato Andreas, elencando i motivi che lo spingerebbero a tornare a far parte del cast del talent show la cui ultima edizione, la scorsa domenica, si è conclusa con la vittoria del ballerino Daniele Doria. Questa volta, però, gli piacerebbe tornare nel ruolo di insegnante: “Mi piacerebbe molto. Ad Amici mi sono nutrito di danza, dopo mi sono dedicato agli spettacoli dal vivo, al teatro e ai concerti, per cui penso che oggi avrei le conoscenze e le competenze giuste per rivestire quel ruolo. Insomma, tornare ad Amici significherebbe chiudere un cerchio nel programma più importante della televisione italiana”.

Il matrimonio con Veronica Peparini

Intanto, Muller si prepara a celebrare il matrimonio con la compagna Veronica Peparini. L’evento è previsto per il prossimo settembre: “Abbiamo deciso di non sposarci in chiesa, ma di fare la cerimonia nella location della festa. Posso anticipare che ci sarà una vista mozzafiato su Roma”. La coppia conta di invitare anche Maria De Filippi: “Certo, sarà la prima che inviteremo! Per noi è una persona importante, siamo stati fortunati a conoscerla e a lavorare con lei”. Infine, confessa che saranno le gemelle nate dal loro legame a portare le fedi: “Assolutamente sì! Ci piacerebbe talmente tanto che abbiamo deciso questa data proprio per questo motivo. In base ai nostri conti per settembre le bimbe dovrebbero camminare”.