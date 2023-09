Andrea Zelletta papà di Ginevra: “Io e Natalia non eravamo pronti, ci ha stravolto la vita” “Mi vengono i brividi solo a pensarci”, racconta Zelletta a proposito della piccola Ginevra, nata nell’estate 2023, “non avevamo idea di come sarebbe stato”. Riavvolge il nastro ripensando al passato in tv, da Uomini e Donne al GFVIp. “Il grande Fratello? Sono stato il peggior concorrente”.

A cura di Giulia Turco

Da pochi mesi diventato padre della piccola Ginevra, Andrea Zelletta si racconta con un’intervista a Casa SDL,il format condotto da Gabriele Parpiglia e Giovanna Abate. È l’occasione non solo per fare il punto sulla sua nuova vita, ma anche per guardare al passato ripensando alla sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Andrea Zelletta da Uomini e Donne al disco d’oro

Carriera e vita privata sembrano andare di pari passo in un momento glorioso per Andrea Zelletta, reduce da un disco d’oro arrivato nel corso dell’estate 2023. “Un po’ inaspettato”, ammette il dj ed ex tronista di. Uomini e Donne. “È un traguardo non facile ovviamente, l’improvvisazione non paga. Diciamo che i cavalli di tazza si vedono nella lunga corsa”. Da quando è nata la piccola Ginevra, ma anche prima, Zelletta si è infatti dovuto dividere tra le date in giro per l’Italia e la sua vita famigliare, alla quale ha fatto di tutto pur di non sottrarre tempo. Nonostante tutto qualche critica suoi social è arrivata lo stesso, ma lui ha saputo destreggiarsi rimettendo a posto gli haters.

Nella sua carriera nello spettacolo non si è fatto mancare proprio nulla, si può dire. Dall’esperienza sul trono di Uomini e Donne, che gli ha permesso di incontrare la donna della sua vita Natalia Paragoni, alla partecipazione al GFVip, in un’edizione tra le più di successo degli ultimi anni (quella vinta da Tommaso Zorzi). L’esperienza a Cinecittà, ad oggi, è forse quella con cui Zelletta si sente meno in linea. “Sono stato il peggior concorrente del Grande Fratello”, scherza. “Sono la peggior persona su cui fare gossip […]. Io sono proprio tranquillo, mi faccio i ca**i miei. Non me ne frega niente, penso al mio orticello”.

La vita da neo genitore con Natalia Paragoni

Gli brillano gli occhi solo a parlare della piccola Ginevra, il suo più grande successo. “Mi vengono i brividi solo a pensarci”, racconta a Parpiglia. “È stata una boccata d’amore veramente incredibile. Non eravamo pronti, non sapevamo come sarebbe stato, ci ha stravolto la vita”, ammette. “Adesso che ha due mesi e inizia a farmi i primi sorrisi è come se avessi vinto 45 dischi di platino”.

Della vita da genitori ha parlato di recente anche la fidanzata Natalia Paragoni sui social , rispondendo ad alcune domande da parte dei suoi followers. “Il mio rapporto con Andrea? Ragazze un po' cambia: c'è la stanchezza e c'è il sonno. Ci sono più fattori di rischio”, ha ammesso. “Non è più come prima, la storia è cambiata però ci vogliamo ancora più bene. O distrugge o lega ancora di più ed io dico che Ginevra ci ha legato ancora di più”.