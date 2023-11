Andrea Giambruno cambia casa dopo la separazione da Giorgia Meloni: “Resterà vicino alla figlia” Il settimanale Chi pubblica le foto del giornalista durante il trasloco da casa Meloni verso una nuova abitazione, che farà da cornice alla sua nuova vita da single. Non sembrano esserci più dubbi sul fatto che il polverone mediatico abbia stabilito un confine, un prima e un dopo senza ritorno nella loro storia d’amore.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Andrea Giambruno lontano dai riflettori e dall’ormai ex compagna Giorgia Meloni continua la sua vita da papà single insieme alla figlia Ginevra. È passato quasi un mese dall’annuncio del premier che ha aperto uno squarcio insolito sulla sua vita privata, così come dai contestati fuori onda del giornalista, che ora sembra si sia ritirato and una vita privata mantenendo un basso profilo.

Andrea Giambruno trasloca non lontano dall'ex compagna

È il settimanale Chi ad immortalare ancora Giambruno in un momento della sua quotidianità. Non un momento qualsiasi, il settimanale pubblica in esclusiva le foto del giornalista durante il trasloco da casa Meloni ad una nuova abitazione, che farà da cornice alla sua nuova vita da single. Sarà pur vero dunque che i due si erano già allontanati da tempo, ma non sembrano esserci più dubbi sul fatto che il polverone mediatico abbia stabilito un confine, un prima e un dopo senza ritorno nella loro storia d’amore. Ecco allora che Giambruno lascia la casa al Torrino (Roma) che condivideva con la compagna per trasferirsi, secondo il settimanale, in un appartamento più piccolo e modesto, ma senza lasciare il quartiere per garantire la sua presenza quotidiana alla piccola Ginevra, 7 anni. “L’ex compagno di Giorgia Meloni si è trasferito non lontano dall’abitazione di famiglia”, si legge sul settimanale. “Il giornalista di Mediaset ha scelto di risiedere il più vicino possibile alla piccola Ginevra, cui è legatissimo”.

La separazione da Giorgia Meloni

È cambiata la vita del giornalista da quando, lo scorso 20 ottobre, Giorgia Meloni annunciava la fine della loro storia. “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”, aveva fatto sapere lei, che in seguito ha messo a tacere la questione. “Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”.