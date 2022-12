Ambra Angiolini cerca una nuova casa, avvistata mentre fotografa annunci immobiliari a Milano Il settimanale Chi ha paparazzato Ambra Angiolini mentre fotografa annunci immobiliari a Milano, alla vigilia delle finale di X Factor. La cantante sarebbe in cerca di una nuova casa, dopo la turbolenta vicenda dell'”affitto abusivo” che l’ha coinvolta nei mesi scorsi.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Ambra Angiolini cerca casa. Alla vigilia della finale di X Factor, in programma l'8 dicembre, l'attrice è stata avvistata dal settimanale Chi mentre osserva e fotografa annunci immobiliari a Milano. La notizia arriva dopo la vicenda sul presunto "affitto abusivo" che l'ha coinvolta nei mesi scorsi: l'attrice sarebbe rimasta nell'appartamento in cui viveva con l'allenatore della Juventus oltre il termine stabilito del soggiorno, senza voler andare via. A denunciare l'accaduto sui social Silvia Slitti, moglie del commentatore Giampaolo Pazzini, proprietario di casa.

Ambra Angiolini cerca casa a Milano

Stando alle foto pubblicate dal settimanale Chi, Ambra Angiolini starebbe cercando una nuova sistemazione a Milano, città in cui era andata a vivere con l'ex compagno Allegri e la figlia Jolanda. Il settimanale di Alfonso Signorini ha infatti paparazzato la cantante mentre fotografa annuncia immobiliari, sia di appartamenti in vendita che in affitto. "Cerca solo un pò di serenità", si legge tra le pagine del magazine. In effetti negli scorsi mesi la giudice di X Factor era stata coinvolta in una vicenda piuttosto turbolenta per quanto riguarda l'affitto della casa in cui viveva con l'allenatore della Juventus, che aveva coinvolto anche Silvia Slitti, proprietaria di casa e compagna di Giampiero Pazzini. Ora però, alla vigilia della finale del talent musicale, la giudice sembra intenzionata a voltare pagina e ricominciare vita.

La vicenda dell'appartamento e dell'affitto "abusivo"

Silvia Sitti, event planner e moglie di Pazzini, aveva raccontato sui social che nonostante il periodo di affitto previsto dal contratto fosse scaduto lo scorso giugno, Ambra Angiolini non avrebbe manifestato alcuna intenzione di lasciare l’appartamento, impedendo così ai proprietari di rientrare. La cantante però era intervenuta per spiegare che, per via degli attuali impegni lavorativi, al momento non avrebbe modo di trovare un'altra sistemazione e traslocare. “Un muro fatto di prese di posizioni legali, silenzi, menefreghismo e mancanza di empatia, mentre la persona in questione manifesta serenità gioia e sorrisi in tv”, aveva lamentato Silvia Slitti con riferimento all'attuale ruolo di giudice ad X Factor di Ambra Angiolini .