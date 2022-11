Ambra Angiolini lascia casa di Pazzini, il giallo dell’affitto abusivo sarebbe finalmente concluso Ambra Angiolini avrebbe fatto le valigie pronta a spostarsi in una nuova sistemazione, dopo cinque mesi dalla presunta scadenza del contratto di affitto dello scorso giugno. L’appartamento milanese della famiglia Pazzini sarebbe dunque tornato in pieno possesso della coppia.

A cura di Giulia Turco

Ambra Angiolini avrebbe finalmente liberato l’appartamento di Giampaolo Pazzini. Un caso, quello della giudice di X Factor, che è balzato in cima alle cronache da quando la moglie del noto calciatore Silvia Slitti ha denunciato via social l’accaduto, lamentando la presenza ingombrante di Ambra che le avrebbe impedito di fare ritorno a casa propria.

Ambra Angiolini avrebbe fatto le valigie e traslocato

La vicenda sarebbe arrivata al capitolo conclusivo. Stando a quanto riporta The Pipol, Ambra Angiolini avrebbe fatto le valigie pronta a spostarsi in una nuova sistemazione, dopo cinque mesi dalla presunta scadenza del contratto di affitto dello scorso giugno. L’appartamento milanese della famiglia Pazzini sarebbe dunque tornato in pieno possesso della coppia che ha raccontato di essere rimasta a vivere in hotel e che di recente è stata raggiunta dal Tapiro d’oro di Valerio Staffelli. “Gliel’ho affittata per 10 mesi nel 2021 per farle un favore e non è più voluta andare via. Adesso siamo dovuti passare per vie legali”, raccontava Slitti che sui social non gliele ha mai mandate a dire. Lo scorso settembre i legali di Ambra sono intervenuti precisando che la notizia non corrispondeva interamente alla realtà: “Notizie riportate in modo distorto e inappropriato, ledono la privacy e l’onorabilità di Ambra Angiolini”.

Gli attacchi social di Silvia Slitti ad Ambra Angiolini

Dallo scorso settembre la wedding planner ha deciso di portare all’attenzione pubblica la vicenda familiare. Sui social ha raccontato indirettamente la questione, ma i riferimenti ad Ambra Angiolini sono diventati ben presto molto chiari. Infine ha confermato chi fosse la diretta interessata, parlando senza mezzi termini. In quanto al pagamento dell’affitto, Slitti ha dichiarato che fosse l’ex compagno della conduttrice, Massimiliano Allegri, ad occuparsene. “È una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social”, si era lamentata. “Io in hotel e lei a casa mia, assurdo”.