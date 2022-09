Silvia Slitti contro l’inquilina che non lascia il suo appartamento: gli indizi su Ambra Angiolini Silvia Slitti ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram interagendo con i suoi follower e raccontando che c’è una inquilina che non vuole andare via dal suo appartamento. Secondo gli indizi, il nome sarebbe quello di Ambra Angiolini.

Raggiunge la copertina di “Dagospia” un approfondimento de “Il Giornale” circa una vicenda che è abbastanza complessa e che riguarda da vicino Ambra Angiolini. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Silvia Slitti – event planner e moglie di Giampaolo Pazzini – avrebbe un contenzioso aperto proprio con la nuova giudice di X-Factor: “Non possiamo entrare in casa nostra e nel mentre vediamo questa persona manifestare serenità, gioia e sorrisi in tv. Destino bastardo”. Silvia Slitti ha pubblicato tutto su Instagram interagendo con i suoi follower che, da quanto raccontato dalla Slitti, hanno stretto il cerchio attorno alla cantante di “T’appartengo”.

Il racconto

Quella persona sarebbe proprio Ambra Angiolini, da dieci mesi in affitto in un appartamento di proprietà della coppia Pazzini-Slitti che per rientrare in possesso del proprio appartamento starebbe ricorrendo agli avvocati. C’era un accordo che non sarebbe stato rispettato: dieci mesi, era il termine.

Abbiamo cercato un punto di incontro, perché volevamo tornare nella nostra casa, anche perché ad abitarla non erano persone con problematiche fisiche o economiche da non potersene andare.

L'identikit

Pur non facendo mai il nome di Ambra Angiolini, i riferimenti di Silvia Slitti sono apparsi evidenti: “La musica è di casa”, “una canzone dice e se prometto poi mantengo, spesso le persone promettono ma non mantengono un ben niente”. E ancora, sull’impegno settimanale a X-Factor: “E ogni settimana dobbiamo vedere i loro sorrisi sereni in tv e conduce una vita normale come se nulla fosse”.

La storia della casa

Silvia Slitti spiega perché lei e suo marito hanno deciso di lasciare la propria casa per metterla in affitto: "Arriva il Covid". Parla della famiglia in terza persona:

Le vite dei nostri protagonisti subiscono uno scossone e le cose cambiano . Decidono così a fine 2020 di fermarsi per un po' in una località di mare […] e prendono in considerazione di affittare per 10 mesi, SOLO 10 mesi, quella amata casa ad una ‘persona' che aveva bisogno di un favore.

Alla fine, "si sono ritrovati a scoprire che quella casa non sarebbe mai stata liberata se non fino a quando chi l'aveva abitata fino a quel momento, non avesse deciso di andarsene". L'indizio, oltre alla menzione allo stralcio della canzone "se prometti poi mantiene", è confermato anche successivamente come si può vedere nelle storie di Instagram.