Alex Nuccetelli: “Francesco Totti è ancora innamorato, piuttosto domanderei ad Ilary” Il pr romano ritratta sulla crisi Totti Ilary e prende le difese dell’ex capitano. “È molto giù per queste fake news, ma è ancora innamoratissimo”, spiega. Ma le sue parole su Ilary destano non pochi dubbi.

A cura di Giulia Turco

Alex Nuccetelli torna a parlare della questione Totti Ilary. Questa volta lo fa sulle pagine di Novella 2000, mitigando i toni forse un po' azzardati delle interviste rilasciate nei giorni precedenti. Il pr romano, amico di Francesco Totti e "cupido" dell'amore con Blasi scoppiato 20 anni fa, aveva velatamente confermato la conoscenza tra l'ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. Aprendo inoltre all'ipotesi che i due coniugi potessero aver preso strade diverse, pur nel rispetto reciproco: “Ma se volessero avere altre relazioni e decidessero di continuare a stare insieme, chi può dire che non deve esser così?”.

Il pr smentisce la crisi tra Ilary e Totti

Dall'ipotesi separazione al rinnovo delle promesse di matrimonio. Alex Nuccetelli ritratta sulla sua versione dei fatti: "Ma quale crisi, secondo me si risposano!", racconta a Novella 2000. L'ex marito di Antonella Mosetti non fa altro che destabilizzare le (poche) certezze su questa storia. Ora spiega che le voci sulla separazione sarebbero soltanto storie e che sì, Totti e Noemi Bocchi si sarebbero "trovati in una serata da me organizzata", ma se ci fosse stato qualcosa tra loro di certo sarebbe uscita per lo meno una foto, "invece solo chiacchiere". Una versione del tutto in linea con la piega che sta prendendo la vicenda nelle ultime ore tra le pagine delle riviste, ovvero quello di allarme rientrato in casa Totti. Ma un dettaglio sembra tradire Nuccetelli.

Nuccetelli prende le difese di Francesco Totti

Quel che è certo è che il pr romano sta facendo di tutto per tutelare l'immagine dell'amico Francesco Totti. "Lui è molto giù adesso, mi ha detto che non ha voglia di parlare e pensa solo a proteggere i figli da queste notizie false", spiega a Novella. "Ha un'attrazione incredibile nei confronti della moglie. A volte dopo alcuni anni la passione scema, ma invece lui è ancora innamoratissimo", sottolinea. "Nel caso, domanderei a Ilary". Che sia Ilary dunque ad aver dato vita alla crisi, ferendo il cuore del Pupone? Solo ipotesi. Ma si spiegherebbe così l'assenza di Blasi dai social di Nuccetelli, con la quale aveva un ottimo rapporto. Conosce la sua famiglia da oltre 20 anni. Oltre all'improvvisa cancellazione del pr dal cast dell'Isola dei Famosi 2022.