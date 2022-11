Alessia Marcuzzi compie 50 anni e si fa gli auguri col sorriso: “50 sfumature di giraffona” La conduttrice spegne 50 candeline e si fa gli auguri postando un video ironico sui social in cui si mostra in tutte le salse, con una serie di foto sin da quando era bambina.

A cura di Andrea Parrella

Alessia Marcuzzi compie 50 anni. La conduttrice, uno dei volti più noti e longevi del piccolo schermo italiano, spegne proprio oggi le 50 candeline e ha voluto celebrare in modo sobrio e ironico, con una serie di foto pubblicate su Instagram in un video che raccoglie scatti ad ogni età di se stessa e una didascalia di accompagnamento: "50 sfumature di giraffona".

Marcuzzi e il rapporto con l'età

Alessia Marcuzzi aveva parlato del suo rapporto con l'età in un'intervista recente, dicendosi non indifferente all'effetto del trascorrere del tempo: "Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai cinquant’anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Lo so, non sembra: quando ti vedono in televisione sembri invincibile".

Il ritorno in Tv con Boomerissima

A proposito di televisione, i 50 anni segneranno il suo ritorno sul piccolo schermo dopo una lunga pausa in seguito all'uscita da Mediaset dopo oltre 20 anni. A partire dal 2023 Marcuzzi sbarcherà su Rai2 con il suo nuovo programma, Boomerissima, che le permetterà di indagare il rapporto tra diverse generazioni in una nuova avventura televisiva che arriva dopo anni di reality show. Una decisione, quella dell'addio all'azienda, che aveva spiegato in questo modo:

