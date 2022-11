Warren Beatty accusato di molestie su una 14enne, i fatti risalgono a 50 anni fa Warren Beatty, attore tra i più noti di Hollywood, è stato accusato di molestie sessuali ai danni di una 14enne. I fatti si sarebbero verificati 50 anni fa, nel 1973, come raccontato dalla donna che ha sporto denuncia alla Corte Suprema della California.

A cura di Ilaria Costabile

L'attore Warren Beatty è stato accusato di molestie sessuali ai danni di una quattordicenne. I fatti si sarebbero verificati nel 1973, come rivelato dalla donna che ha portato il caso davanti alla Corte Suprema di Los Angeles. Si tratta di Kristina Charlotte Hirsch che ha affermato di essere stata molestata dall'attore dopo il loro incontro sul set di un film.

La denuncia della donna dopo 50 anni

Hirsch nella sua denuncia, secondo quanto riportato da Variety, non avrebbe fatto esplicitamente il nome del divo americano, ma avrebbe fatto intendere che si trattasse di lui alludendo al fatto che l'artista era in lizza agli Oscar per aver interpretato il ruolo di Clyde nel film Bonnie e Clyde. Non ci sono dubbi, quindi, che l'attore in questione sia proprio Beatty, che all'epoca dei fatti aveva 35 anni. La donna ha intentato una causa ai danni di quest'ultimo servendosi di una legge delle California del 2019, secondo la quale viene concesso ai casi di abusi su minore uno spazio di indagine di circa tre anni per quelle cause che, invece, sarebbero decadute a causa della prescrizione. Lo spazio di tempo per indagare, però, scade il 1 gennaio 2023.

Le molestie ai danni di una minorenne

Secondo quanto raccontato da Kristina Charlotte Hirsch, i due si sarebbero conosciuti nel 1973 sul set di un film. In quell'occasione l'attore le avrebbe dato un numero di telefono sul quale avrebbe potuto chiamare, non dopo aver fatto apprezzamenti su di lei. In seguito Beatty l'avrebbe contattata e le avrebbe chiesto di recarsi in albergo da lui, dove alloggiava nel periodo di riprese del film in questione. La ragazza lo avrebbe raggiunto e, dopodiché, più volte stando ai suoi racconti sarebbe stata convinta dal divo ad avere rapporti sessuali. In merito alla vicenda non ci sono stati commenti da parte dell'attore, sul quale ricadono accuse piuttosto gravi che in questi anni hanno visto protagonisti molti colleghi di Hollywood, a seguito del movimento #MeToo.