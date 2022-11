Oh Yeong-su di Squid Game accusato di molestie: “Le mie scuse non sono un’ammissione di colpa” L’attore di Squid Game Oh Yeong-su che interpreta il giocatore 001 nella serie tv Netflix è stato accusato di molestie sessuali stando a quanto riporta Korea JoongAng Daily. Avrebbe toccato il corpo di una donna senza il suo consenso: i fatti accaduti nel 2017.

A cura di Gaia Martino

Una delle star di Squid Game, Oh Yeong-su, è stato denunciato per molestie sessuali. L'attore, il primo sudcoreano vincitore di un Golden Globe conquistato per la sua interpretazione del personaggio 001 nella serie tv Netflix, avrebbe avuto un comportamento di natura sessuale inadeguato con una donna nel 2017, denunciato nel dicembre dello scorso anno. La notizia riportata da Korea JoongAng Daily, edizione inglese del quotidiano nazionale sudcoreano JoongAng Ilbo.

L'accusa contro Oh Yeong-su

L'attore sudcoreano che ha interpretato l'anziano partecipante in Squid Game si sta difendendo da un'accusa di molestia sessuale mossa contro di lui da una donna. Secondo i funzionari giudiziari, come riporta Korea JoongAng Daily, Oh Yeong-su è stato rinviato a giudizio con l'accusa di cattiva condotta sessuale per aver toccato in modo illecito il corpo di una donna nel 2017. La vittima lo avrebbe denunciato nel dicembre dello scorso anno ma il caso era stato archiviato: sarebbe stato riaperto soltanto adesso in seguito un ricorso della donna.

Durante le indagini Oh Yeong-su avrebbe negato le accuse sostenendo di aver "tenuto per mano la donna per illustrarle la strada intorno un lago". In una dichiarazione all'emittente coreana JTBC, si legge su Variety, l'attore ha spiegato che le scuse rivolte alla signora lo scorso anno non rappresentavano un'ammissione di colpa: "Mi scusai perché disse che non ne avrebbe fatto un dramma". Sarebbe stato rilasciato senza detenzione.

Dopo l'accusa è stato oscurato uno spot tv che lo vedeva protagonista

Stando a quanto riporta Variety il Ministero della Cultura coreano avrebbe oscurato uno spot pubblicitario televisivo sul tema dell'innovazione legislativa con Oh Yeong-su protagonista in seguito l'accusa. Silenzio per Netflix, contattato da Variety, riguardo la questione: in programma, prossimamente, c'è l'uscita della seconda stagione di Squid Game.