Oh Yeong-su di Squid Game sarà processato per molestie sessuali: “Le stavo solo indicando la strada” Oh Yeoung-Su, l’attore che interpreta il giocatore 001 in Squid Game, sarà processato con l’accusa di molestie sessuali dopo la denuncia di una donna, che riferito di essere stata toccata da lui in modo inappropriato. Il diretto interessato però nega ogni episodio e si difende: “Le ho tenuto le mani per indicarle la strada”.

A cura di Elisabetta Murina

Oh Yeoung-su, che interpreta il giocatore 001 in Squid Game, sarà processato con l‘accusa di molestie sessuali dopo la denuncia di una donna, che ha riferimento di essere stata toccata in modo inappropriato dall'attore sudcoreano. L'episodio risale al dicembre del 2017.

Oh Yeong- su processato per molestie si difende

I pubblici ministeri del tribunale di Seongnam, in Corea del Sud, hanno incriminato l'attore 78enne con l'accusa di molestie sessuali la scorsa settimana. Ed è proprio la scorsa settimana che, per la prima volta, i media locali hanno riportato il caso. Una donna dall'identità non conosciuta avrebbe denunciato Yeoung-su accusandolo di aver avuto un contatto fisico indesiderato durante un incontro nel 2017. La denuncia però è arrivata a distanza di quattro anni, nel 2021. L'attore sudcoreano però, intervistato dall'emittente Jtbc, si è difeso dalle accuse negando di aver commesso quanto sostiene la donna ma di averle solo tenuto le mani per "indicarle la strada" mentre camminavano intorno a un lago.

L'accusa di molestie sessuali contro Oh Yeoung- su

A riportare per primo la notizia è stato il quotidiano Korea JoongAng Daily, il quale sostiene che l'attore si stesse difendendo da un'accusa di molestie sessuali mossa nei suoi confronti da una donna, di cui al momento non si conosce l'identità. La donna in questione lo ha denunciato perché ritiene di essere stata toccata da lui in modo illecito nel 2017. Un episodio che però il diretto interessato ha negato. La denuncia era arriva già nel dicembre del 2021, ma il caso era stato archiviato. In più, stando a quanto riporta Variety, il Ministero della Cultura coreano avrebbe oscurato uno spot pubblicitario televisivo sul tema dell'innovazione legislativa con Oh Yeong-su protagonista in seguito l'accusa. Silenzio per Netflix.