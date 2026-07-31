Alessandro Preziosi con Esther Canadas al Circeo: avrebbe reagito male alla presenza di un fotografo

Alessandro Preziosi beccato insieme alla supermodella Esther Cañadas a San Felice al Circeo. Ma a rovinare l’atmosfera sarebbe stato un reporter che avrebbe documentato tutto: “Ha dato di matto avvertendo i proprietari dell’hotel”.

Alessandro Preziosi e Esther Canadas. Foto modificata con ausilio di IA.

Un video pubblicato da Global Event Magazine mostra Alessandro Preziosi insieme alla supermodella spagnola Esther Cañadas al Circeo: risate, sguardi complici e lui che le sistema il lettino da vero galantuomo. Ma a rovinare l'atmosfera sarebbe arrivato un reporter che avrebbe documentato tutto: accortosi della sua presenza, l'attore avrebbe "dato di matto". Una reazione che, se confermata, alimenterebbe l'impressione di una sua certa insofferenza a mostrare il suo privato, già emersa durante la celebre intervista a Belve con Francesca Fagnani.

Il retroscena: lo screzio con il reporter e la richiesta di cancellare le foto

A svelare il dietro le quinte della vacanza al Circeo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter. Secondo quanto ricostruito, l'atmosfera romantica si sarebbe spezzata nel momento esatto in cui Preziosi si è accorto di essere finito nel mirino di un fotografo. La reazione non sarebbe stata delle migliori: "Ha dato di matto avvertendo i proprietari dell'hotel", si legge nell'articolo. Avrebbe quindi chiesto all'albergo di intervenire per far cancellare tutto il materiale realizzato dal reporter. Un atteggiamento che, se confermato, collimerebbe con il profilo di un artista che ha spesso fatto di tutto per separare la carriera dai riflettori della cronaca rosa.

Quello del Circeo non sarebbe stato, infatti, un episodio isolato. Già in occasione della prima de La Traviata ad Arena di Verona, lo stesso Parpiglia aveva intercettato la complicità con Cañadas, sostenendo che lui le avrebbe poggiato la giacca sulle spalle per il freddo e si sarebbe allontanato con lei mano nella mano. Anche in quel caso la reazione sarebbe stata la stessa: gli uffici stampa si sarebbero affrettati a contattare il giornalista per precisare che i due si trovavano lì "solo come semplici ospiti". Un tentativo di depistaggio che sarebbe stato smentito dai testimoni.

L'allergia al gossip di Preziosi e il precedente a Belve

D'altronde, quella di Alessandro Preziosi nei confronti dell'invadenza mediatica sembra essere – secondo il parere di chi scrive – un'allergia consolidata, emersa in modo evidente anche durante la sua ospitata a Belve di Francesca Fagnani. In quell'occasione, incalzato dalle domande della conduttrice sulla sua vita sentimentale e sulle foto finite sui giornali, l'attore si era visibilmente irrigidito. Invece di cedere alle logiche del pettegolezzo, aveva iniziato a schivare i colpi trincerandosi dietro risposte secche e un laconico "sono in transito", piuttosto che rivelare se fosse impegnato o meno. La dimostrazione che, in tv come pochi giorni fa in spiaggia, la sacralità della sua vita privata resta per lui del tutto indiscutibile.