Abby Hansel si è sposata con Josh Bowling, è nota per la sua vita con la gemella siamese Brittany Abby Hensel si è sposata con Josh Bowling, veterano dell’esercito. La cerimonia sarebbe avvenuta in segreto nel 2021, ma resa nota solo oggi. La donna ha una gemella siamese di nome Brittany: le due sono una delle poche coppie di gemelle dicefale al mondo e sono diventante note al grazie all’omonimo documentario in cui raccontano la loro vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Abby Hensel si è sposata. La donna, 34 anni, originaria del Minnesota, ha una gemella siamese di nome Brittany. Sono una delle poche coppie di gemelle dicefale al mondo e sono diventante note al grazie all'omonimo documentario Abby and Brittnay, prodotto da TLC, che ha raccontato al pubblico la loro storia. Le due donne hanno due teste separate, ma condividono il corpo e tutti gli organi.

Abby Hensel si è sposata in segreto nel 2021

Stando a quanto ha condiviso sul profilo Tiktok in comune con Brittany, Abby Hensel si è sposata con Josh Bowling, infermiere e veterano dell'esercito. La cerimonia sarebbe avvenuta nel 2021, in gran segreto, ma la donna ha deciso di renderla pubblica solo ora con alcuni scatti sui social. Nelle immagini, Abby si mostra con la gemella indossando un lungo abito bianco e condividendo alcuni momenti del suo grande giorno. "Diventeremo mamme", aveva raccontato Brittany nel loro documentario riguardo al desiderio di maternità. "Non abbiamo ancora pensato a come funzionerà", aveva però precisato. Con la loro rara condizione, le gemelle condividono anche gli stessi organi riproduttivi, oltre che l'intero corpo.

La storia delle gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel

Le gemelle Hensel sono nate nel marzo 1990 in Minnesota. Al momento della nascita, i loro genitori Patty e Mike decisero di non sottoporle al delicato intervento di separazione perché considerato troppo rischioso e una delle due avrebbe rischiato di non sopravvivere. La condizione di Abby e Brittany è molto rara: sono gemelle siamesi dicefale, che hanno due teste e un unico corpo, oltre che tutti gli organi in comune. Abby controlla la parte destra, mentre Brittany quella sinistra.

Leggi anche Ted Mosby di How Met Your Mother si è sposato, le foto delle nozze di Josh Radnor

Sono apparse per la prima volta in tv nel 1996, ospiti al The Oprah Winfrey Show. Da allora la loro storia attirò l'attenzione dei media: qualche anno più tardi, infatti, raccontarono la loro vita nel documentario Abby and Brittany, mostrando le loro giornate, dalla guida di un motorino ai traguardi importanti, fino il lavoro. Ora insegnano in una scuola elementare e vivono sempre nel Minnesota.