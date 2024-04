video suggerito

Josh Bowling, sposato con la gemella siamese Abby, citato in una causa di paternità dalla ex moglie Josh Bowling, l’uomo che ha sposato Abby Hensel e la sua gemella siamese Brittany, è ora al centro di una causa di paternità presentata dalla sua ex moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la notizia del matrimonio tra Josh Bowling e Abby Hensel, con la sua gemella siamese Brittany, la stampa americana fa emergere una nuova notizia in merito all'ex veterano dell'esercito, che sarebbe al centro di una causa di paternità intentata dalla sua ex moglie, Annica Bowling. I due, infatti, hanno una bambina, Isabella, nata otto anni fa durante il loro matrimonio e poco dopo è nata anche un'altra bambina che, però, stando a quanto rivelato dalla donna, potrebbe non essere davvero lui il padre.

Josh Bowling al centro di una causa di paternità

Josh Bowling e Annica si sono sposati nel 2010, per poi divorziare definitivamente nel 2019. In questi anni di matrimonio sono diventati genitori della piccola Isabella, di cui hanno concordato l'affidamento congiunto e nel 2020 Annica ha dato alla luce un'altra bambina. Sarebbe proprio lei, infatti, la bambina di cui non si sarebbe certi della paternità. Stando a quanto riportato da Us Weekly, l'ex moglie di Bowling avrebbe depositato i documenti per la causa al tribunale della contea di Washington, in Minnesota. La donna avrebbe chiesto che l'ex marito e un altro uomo di nome Gavin Vatnsald presentino il loro DNA affinché si possa stabilire la paternità. La causa è stata presentata nell'ottobre 2023, a distanza di due anni dal matrimonio di Josh con Abbey Hensel.

Il matrimonio di Josh Bowling e Abby Hensel

Le nozze tra Josh Bowling e Abby Hensel sono state rese note a distanza di due anni dall'effettiva cerimonia. La 34enne originaria del Minnesota e la sua gemella siamese Brittany, diventate note per aver preso parte ad alcuni documentari che spiegassero la loro condizione più unica che rara e anche per essere state ospiti di Oprah Winfrey, hanno condiviso alcuni momenti del giorno delle nozze sul loro profilo TikTok. Tra scatti e un video in cui ballano con il neo sposo, le gemelle sono così ritornate in auge e della cerimonia si è parlato ovunque, tanto da attirarsi anche critiche da parte di svariati utenti social.