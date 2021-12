Weekend di Natale al cinema: da Spielberg a Supereroi di Paolo Genovese e Sing 2 Cinque film da vedere durante il weeekend di Natale al cinema: da West Side Story di Steven Spielberg a Supereroi di Paolo Genovesi al sequel del film d’animazione Sing.

A cura di Ilaria Costabile

I giorni di Natale sono da sempre il periodo più gettonato e preferito dagli italiani per riempire le sale cinematografiche e anche quest'anno, restrizioni anti-Covid permettendo, sono diversi i film che vale la pena vedere sul grande schermo. Sono almeno cinque i titoli che, qualora si sentisse il desiderio di farsi abbracciare dal buio delle sale, promettono grandi emozioni per adulti e bambini.

I cinque film da vedere al cinema a Natale

West Side Story 2021, Steven Spielberg

Si parte con un grande classico del cinema, ovvero West Side Story, stavolta riletto e interpretato da uno dei più noti registi d'oltreoceano, ovvero Steven Spierlberg. Il film, di cui si è tanto parlato, è tratto ovviamente dal musical teatrale del 1957, la cui trasposizione cinematografica nel 1960 fu un successo clamoroso, con la vittoria di dieci Oscar. Il canovaccio di base è tratto dalla storia d'amore per eccellenza, quella di Romeo e Giulietta, ma è ambientato nella New York degli Anni Cinquanta. Protagonisti di questa pellicola sono i due giovanissimi attori Ansel Elgort e Rachel Zegler.

Il capo perfetto 2021, Fernando Leon de Aranoa

Altro titolo di cui è tanto parlato è "Il capo perfetto" commedia spagnola di Fernando León de Aranoa con protagonista un incredibile Javier Bardem che veste i panni del proprietario di una fabbrica, pronto a tutto per dimostrare che le voci sul suo conto non sono altro che calunnie, ripicca di un dipendente licenziato.

Supereroi 2021, Paolo Genovese

Sempre nell'ambito della commedia romantica troviamo "Supereroi" il film di Paolo Genovese tratto dall'omonimo libro del regista pubblicato nel 2020. Protagonisti sono Alessandro Borghi e Jasmine Trinca che interpretano rispettivamente Marco, un professore di fisica e Anna, una fumettista, che stanno insieme da vent'anni. Il loro amore sembra resistere al passare del tempo e proprio per questo i due possono essere definiti proprio dei supereroi, dotati di un potere unico quanto raro: quello di coloro che non si arrendono davanti alle difficoltà, ma vanno avanti e difendono il loro amore.

Sing 2, Garth Jennings

I più piccoli, invece, saranno contenti di vedere il secondo capitolo di Sing. A distanza di ben cinque anni dal primo capitolo, Garth Jennings torna con Sing 2, un film d'animazione con protagonisti un gruppetto di animali che provano ad organizzare uno spettacolo musicale in un noto teatro, coinvolgendo una leggenda del rock. Piccola curiosità: nella versione italiana la voce del rocker è quella di Zucchero.

7 donne e un mistero 2021, Alessandro Genovese

Altro film italiano in sala è 7 Donne e un mistero, nuova commedia di Alessandro Genovesi che arriva in sala proprio il giorno di Natale. Si tratta di un cast tutto al femminile, difficile da trovare in Italia, con delle protagoniste d'eccezione: Luisa Ranieri, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo e l'iconica Ornella Vanoni, sono alle prese con la risoluzione dell'omicidio dell'unico uomo che fa da collante per tutte loro.

Come andare al cinema a Natale

Stando all'ultimo decreto emendato dal governo in merito all'emergenza sanitaria, anche per andare cinema nei giorni di Natale sarà necessario rispettare alcune regole. Ad accedere alle sale saranno i detentori di green pass vaccinale e sarà inoltre necessario indossare una mascherina Ffp2 per tutta la durata dello spettacolo. Non sarà poi concesso il consumo di cibi e bevande in sala.