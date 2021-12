Supereroi, il nuovo film di Genovese con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca Il 23 dicembre esce al cinema Supereroi, il nuovo film di Paolo Genovese ispirato all’omonimo romanzo scritto dal regista. Nel cast ci sono Alessandro Borghi e Jasmine Trinca nei panni di Anna e Marco, i protagonisti della storia.

A cura di Elisabetta Murina

Il 23 dicembre esce nelle sale cinematografiche Supereroi, il nuovo film di Paolo Genovese, già regista di successi come Perfetti Sconosciuti e The Place. Ispirato all'omonimo romanzo scritto dallo stesso Genovese, il film racconta la storia d'amore di Anna e Marco, interpretati da Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, che sfida il tempo e anche un pò il destino, tra drammi e momenti perfetti. Nella colonna sonora c'è anche un brano scritto da Ultimo, Supereroi, contenuto nel suo ultimo album.

La trama di Supereroi

"La distinzione tra passato, presente e futuro non esiste. Il tempo è solo un'illusione", dice Marco nel trailer di Supereroi, che lo vede protagonista insieme ad Anna. Lui, professore di fisica, convinto che ogni fenomeno abbia una spiegazione razionale. Lei, fumettista di professione, è creativa e rifugge dalle regole. I due sono legati da un amore "che solo due supereroi possono vivere", come scrive Genovese nel libro che ha ispirato la storia. Si avvicinano e si allontano di continuo, assecondando un sentimento che non si può spiegare e chiedendosi se sia opera del destino o di qualche sorta di algoritmo. Una storia d'amore che vive dolore, drammi improvvisi e attimi perfetti seguendo la linea della vita.

Il cast

Nel cast di Supereroi ci sono attori già noti al grande pubblico per i loro ruoli in altri film e serie di successo. I protagonisti, Anna e Marco, sono interpretati da Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, reduce dal successo della serie Suburra. Di seguito l'elenco completo del cast: